Le champion des poids welters de l’UFC, Kamaru Usman, n’a pas tardé à répondre aux critiques de son ancien ennemi Colby Covington sur la star de la NBA LeBron James.

Après que Jacob Blake, un homme noir non armé, a été tué par des policiers à Milwaukee, dans le Wisconsin dimanche, plusieurs équipes de la NBA, y compris les LA Lakers de James, ont voté pour boycotter leurs prochains matchs dans un acte de protestation.

Les manifestations de ces équipes de la NBA ont attiré la colère de Covington, qui s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur la question mercredi.

Oh wow, vous avez reporté vos parties?! Voulez-vous prouver que vous aimez vraiment le changement? Quittez vos emplois de plusieurs millions de dollars et vos vies privilégiées en jouant à un jeu pour enfants, prenez une réduction de salaire massive et effectuez le travail le plus difficile en Amérique. Devenez flics !!!! @NBA @MLB @KingJames – Colby Covington (@ColbyCovMMA) 27 août 2020

« Oh wow, vous avez reporté vos parties?! » Covington a écrit. «Voulez-vous prouver que vous aimez vraiment le changement? Quittez vos emplois de plusieurs millions de dollars et vos vies privilégiées en jouant à un jeu pour enfants, prenez une réduction de salaire massive et effectuez le travail le plus difficile en Amérique. Devenez flics !!!! @NBA @MLB @KingJames »

Bien qu’il soit peu probable que James réponde à ce commentaire de Covington, Usman, le champion des poids welters de l’UFC, était plus qu’heureux d’intervenir.

Le champion a d’abord exprimé son soutien à James, puis a publié une réponse enflammée à Covington.

Ça commence maintenant !! https://t.co/mndP2TgByz – KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 26 août 2020

Je souhaite vraiment que quelqu’un vous brise déjà la mâchoire… ✅ https://t.co/ULJbCFQQUT – KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 27 août 2020

«Ça commence maintenant!» Usman a écrit en réponse à James.

«Je souhaite vraiment que quelqu’un vous brise déjà la mâchoire…» ajouta-t-il dans un Tweet de suivi, répondant à Covington.

Colby Covington a défié Kamaru Usman pour le titre des poids welters de l’UFC en décembre 2019. Après quatre tours de compétition, Usman a terminé Covington par TKO dans le cinquième et dernier cadre, laissant son rival avec une mâchoire cassée.

