Le Monday Night WWE RAW, Keith Lee a fait ses débuts officiels pour la marque. Le premier double champion NXT (NXT et Amérique du Nord) s’est approché de Randy Orton, qui avait renversé Drew McIntyre la même nuit avec une attaque surprise.

Keith Lee a défié Orton à un match, qu’il obtiendrait plus tard dans la nuit. Lee a été l’une des superstars les plus excitantes de toute la WWE au cours de l’année écoulée, et l’univers de la WWE a été submergé de le voir arriver le lundi soir.

Vous n’avez jamais rencontré personne comme @RealKeithLee, @RandyOrton. #WWERaw pic.twitter.com/qRpOl9WeU1 – Univers WWE (@WWEUniverse) 25 août 2020

Cependant, les choses allaient mal quand ils ont réalisé leur chanson thème. Bien que cela ait commencé avec le classique « Oh Bask in His Glory », il allait rapidement passer à un morceau de rock générique, apparemment rapidement combiné. Les fans étaient très contrariés car c’était l’une des nombreuses choses qui rendaient Lee unique.

Après tout, Keith Lee a frappé sa propre chanson. C’était quelque chose qui a vraiment excité les fans quand nous pouvions encore aller aux spectacles, car ils chantaient et chantaient lors de leur entrée.

Cependant, ce n’était pas seulement sa musique car les fans ont également remarqué sa nouvelle bague, cachant apparemment sa silhouette, ce qui, encore une fois, faisait partie de la raison pour laquelle les gens l’aimaient. Un homme de cette taille capable de sauter et de voler comme il le fait est incroyable. La WWE ne s’attendait probablement pas à une réaction aussi négative.

Wresling Twitter est dans un tollé depuis que la nouvelle chanson a été entendue sur Monday Night RAW. Maintenant, l’homme lui-même a abordé la situation.

Keith Lee dit qu’il va réparer les choses

Sur Twitter, Keith Lee s’est entretenu avec ses fans. Dans un court tweet, Lee a demandé à ses abonnés de « en rester là » pour le moment.

La musique est hors de mes mains. Période. Laisse-le. Je vais régler ça plus tard. – Anoma Lee (@RealKeithLee) 25 août 2020

Quant à l’équipe, Lee en a également parlé.

Laissez-le tranquille et ayez de la patience. Prenez une profonde inspiration. Ça va aller bien. Lo prometo. Laissez-MOI gérer ces choses. https://t.co/85jUeFT9AP – Anoma Lee (@RealKeithLee) 26 août 2020

Bien sûr, je n’ai * pas * à le faire. Je ne dois une explication à personne. C’est simplement ma façon de montrer du respect aux personnes qui m’ont soutenu. Je ne veux pas que les gens soient rattrapés par de petites choses alors que ce qui * devrait * être reconnu est sur mon DEBUT, je l’ai mélangé avec Orton. Beaucoup plus gros https://t.co/abbK0Et9Dv – Anoma Lee (@RealKeithLee) 26 août 2020

Assez simple. Keith Lee a promis de s’en occuper. Il est temps que les fans écoutent The Limitless One.

Pour l’instant, Lee veut sûrement que l’univers de la WWE se prélasse dans sa gloire et l’encourage quand il affronte Randy Orton à Payback cette semaine.

