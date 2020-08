Les enjeux d’un potentiel Khabib Nurmagomedov contre Georges St-Pierre seraient à un niveau record, du moins selon l’entraîneur de Nurmagomedov.

Javier Mendez, l’entraîneur-chef de l’American Kickboxing Academy, pense qu’un concours entre Nurmagomedov, l’actuel champion des poids légers de l’UFC, et St-Pierre, ancien champion des poids mi-moyens et moyens de l’UFC, déterminerait le plus grand combattant de tous les temps.

« Ouais, je pense que oui, et Khabib aussi », a déclaré Mendez en espagnol dans l’épisode de « Hablemos MMA » de lundi. «La personne qui bat GSP sera la meilleure de tous les temps; Je le pense. »

Nurmagomedov et St-Pierre sont liés l’un à l’autre depuis un certain temps, car les deux combattants ont exprimé leur intérêt à se faire face.

St-Pierre n’a pas concouru depuis sa victoire sur Michael Bisping pour le titre des poids moyens de l’UFC à la fin de 2017, mais le Canadien n’a pas encore fermé la porte à son retour dans la cage.

Bien que l’UFC n’ait pas forcément été enthousiaste à l’idée d’un affrontement entre Nurmagomedov et St-Pierre, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré le mois dernier qu’il était intéressé par l’organisation du combat.

Nurmagovedov a récemment déclaré qu’il aimerait affronter St-Pierre et se retirer du sport s’il réussit d’abord à défendre son titre contre Justin Gaethje à l’UFC 254 le 24 octobre. Mendez pense que c’est un scénario probable pour le Daguestani.

« Ouais, c’est une grande possibilité », a déclaré Mendez. «Il pourrait le faire parce que toutes les fois où j’étais avec lui et son père, ils ont parlé de ces choses: deux autres combats, 30-0.

«Ils veulent un combat d’héritage, puis en finir et aider les autres gars qui commencent leur carrière de combattant. Il y a de grands combattants, ses cousins ​​qui sont de grands combattants comme Umar et Usman Nurmagomedov. Yhey est son sang. Ce seront de grands combattants. Islam Makhatchev aussi.

«Il veut donc les aider à atteindre le titre. Je ne pense pas qu’il se battra au-delà de cela, mais tout est possible. J’étais aussi un combattant et quand tu finis une carrière, tu le sens dans ton cœur, tu veux te battre davantage et c’est dur de ne pas se battre. Je ne pense pas qu’il continuera à se battre, mais tout est possible. »

Un combat entre Nurmagomedov et St-Pierre serait un événement à succès, car les deux sont parmi les plus grandes stars de l’histoire de la société.

Nurmagomedov est invaincu et peut être le meilleur champion poids léger UFC de tous les temps. Pendant ce temps, St-Pierre est un ancien champion de deux divisions et déjà considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps.

Mendez a déclaré que Khabib n’était pas là pour l’argent que le méga combat pourrait générer, mais plus sur son héritage et honorer les souhaits de son père décédé cet été en raison de complications avec le COVID-19.

«Il ne veut pas de ce combat pour l’argent et c’est ce que son père voulait», a déclaré Mendez. «Il m’a dit:« C’est ce que mon père veut. Que pensez-vous de l’entraîneur? » Et je me suis dit: « Vous savez, si c’est ce que veut votre père, nous pouvons le faire, et si c’est ce que vous voulez aussi. » Et il a dit: « Ouais, je veux le faire pour mon père, alors je me dis: «Faisons-le».

«Mais s’il ne veut pas mettre fin à sa carrière, il peut y revenir. Il est jeune, il n’a que 31 ans, il lui reste donc encore des années de combat. Je ne vais pas lui dire qu’il doit se battre. Je vais suivre ce qu’il veut faire. »