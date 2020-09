Image via @ufc sur Instagram

Khabib Nurmagomedov semble être aussi enthousiaste que nous pour l’UFC 254.

Le champion des poids légers s’est tourné vers Twitter pour ajouter un battage médiatique assez justifié à ce qui promet d’être un banger absolu et a écrit:

«2 champions, 4 anciens champions, 4 challengers pour le titre. Comment aimez-vous cette carte avec plein de tueurs. Meilleure carte de l’année. # ufc254 »

Quand on le dit comme ça, on a l’impression que Khabib a définitivement raison.

Si tous ces combats se concrétisent, alors non seulement la carte a un bon pedigree, mais aussi des implications massives pour l’image du titre en trois divisions.

Le combat de Khabib contre Justin Gaethje a le potentiel d’être un classique.

Avec quatre arrêts incroyables d’affilée, le «Highlight» est largement considéré comme le test le plus difficile auquel le champion ait encore été confronté, tandis qu’une autre victoire dominante du Daghestani ne ferait que consolider son héritage en tant que plus grand 155 livres de tous les temps.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Sur une carte aussi bonne que celle-ci, il y a toujours un danger que les dieux du MMA ne permettent tout simplement pas que toute cette génialité se déroule sans accroc.

C’est pourquoi il est si cool que Tony Ferguson vs Dustin Poirier soit selon la rumeur le co-événement principal. Les deux sont les favoris des fans. Et les deux sont prouvés, dignes challengers au titre si quelque chose arrive à l’un des protagonistes de l’événement principal. C’est aussi un combat glorieux en soi, et deux des meilleurs et des plus durables participants de la division s’affrontent. Croisé les doigts, celui-ci est bientôt confirmé!

Nous avons également un autre grand affrontement léger sous la forme d’Islam Makhatchev contre Rafael Dos Anjos. Le Russe tente d’affirmer ses propres références sur une séquence de 6 victoires consécutives et l’ancien champion RDA a l’habitude unique de rebondir après l’adversité. Le Brésilien n’a jamais perdu 3 d’affilée.

Ailleurs, nous devrions découvrir qui sera le prochain prétendant au titre au poids plume lorsque Yair Rodriguez pourra enfin affronter Zabit Magomedsharipov. Non seulement les deux combattants sont des prétendants légitimes au trône d’Alex Volkanovski, mais ils sont aussi habituellement spectaculaires à regarder.

L’autre banger sur la carte principale est un match géant au poids moyen alors que Robert Whittaker affronte Jared Cannonier. Ce dernier est en feu en ce moment après avoir terminé ses 3 derniers combats, et «The Reaper» renaît après avoir surclassé Darren Till en juillet.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Inutile de dire que chacun de ces combats a le potentiel d’être quelque chose de spécial.

Êtes-vous d’accord avec Khabib et quel combat attendez-vous le plus?