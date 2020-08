Classement officiel MMA de 411

Division légère (155 lb)

1) Khabib Nurmagomedov (28-0)

La taille: 5’10

Anniversaire: 20 septembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dustin Poirier – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Conor McGregor – Victoire par soumission (manivelle) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Al Iaquinta – Victoire par décision (unanime) – UFC 223 – 7 avril 2018

– vs Edson Barboza – Victoire par décision (unanime) – UFC 219 – 30 décembre 2017

– vs Michael Johnson – Victoire par soumission (kimura) – UFC 205 – 12 novembre 2016

Prochaine apparition programmée:

– vs Justin Gaethje – UFC 254 – 24 octobre 2020

2) Justin Gaethje (22-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 14 novembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

6 derniers combats:

– vs Tony Ferguson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 249 – 9 mai 2010

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Edson Barboza – Victoire via KO (punch) – UFC sur ESPN 2 – 30 mars 2019

– vs James Vick – Gagner via KO (punch) – UFC Fight Night – 25 août 2018

– vs Dustin Poirier – Perte via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 14 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Khabib Nurmagomedov – UFC 254 – 24 octobre 2020

3) Dustin Poirier (26-6, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 19 janvier 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dan Hooker – Victoire par décision (unanime) – UFC sur ESPN – 27 juin 2020

– vs Khabib Nurmagomedov – Perte par soumission (starter nu arrière) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Max Holloway – Victoire par décision (unanime) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Eddie Alvarez – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

– vs Justin Gaethje – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 14 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Poirier et Tony Ferguson cherchent tous les deux à se battre avec Nate Diaz, sans aucun doute, pour les repousser dans l’image du titre sans avoir besoin d’une série de combats.

4) Tony «El Cucuy» Ferguson (25-4)

La taille: 5’11

Anniversaire: 12 février 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Justin Gaethje – Perte via TKO (grèves) – UFC 249 – 9 mai 2010

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Anthony Pettis – Victoire via TKO (blessure) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Kevin Lee – Victoire via soumission (étranglement triangulaire) – UFC 216 – 7 octobre 2017

– vs Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – TUF Finale – 5 novembre 2016

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

5) Patricio «Pitbull» Freire (30-4)

La taille: 5’5

Anniversaire: 7 juillet 1987

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Juan Archuleta – Victoire par décision (unanime) – Bellator 228 – 28 septembre 2019

– vs Michael Chandler – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 221 – 11 mai 2019

– vs Emmanuel Sanchez – Victoire par décision (unanime) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Daniel Weichel – Victoire par décision (scission) – Bellator MMA – 14 juillet 2018

– vs Daniel Straus – Victoire par soumission (étranglement à guillotine) – Bellator 178 – 21 avril 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

6) Conor McGregor «notoire» (23-4)

La taille: 5’8

Anniversaire: 14 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs Khabib Nurmagomedov – Perte par soumission (manivelle du cou) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Eddie Alvarez – Victoire via TKO (grèves) – UFC 205 – 12 novembre 2016

– vs Nate Diaz – Victoire par décision (scission) – UFC 202 – 20 août 2016

– vs Nate Diaz – Perte par soumission (starter arrière nu) – UFC 196 – 5 mars 2016

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

7) Charles «Do Bronx» Oliveira (29-8, 1 NC)

La taille: 5’10

Anniversaire: 17 octobre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Kevin Lee – Gagnez par soumission (starter à guillotine) – UFC Fight Night – 14 mars 2020

– vs Jared Gordon – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs Nik Lentz – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 18 mai 2019

– vs David Teymur – Victoire via soumission (starter anaconda) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– vs Jim Miller – Gagnez par soumission (starter arrière nu) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Beneil Dariush – UFC Fight Night – 3 octobre 2020

8) Michael Chandler (21-5 ans)

La taille: 5’8

Anniversaire: 24 avril 1986

Se bat actuellement avec: Agent libre

5 derniers combats:

– vs Benson Henderson – Victoire via KO (grèves) – Bellator 243 – 7 août 2020

– vs Sidney Outlaw – Victoire via KO (grèves) – Bellator 237 – 29 décembre 2019

– vs Patricio «Pitbull» Friere – Perte via TKO (grèves) – Bellator 221 – 11 mai 2019

– vs Brent Primus – Victoire par décision (unanime) – Bellator 212 – 14 décembre 2018

– vs Brandon Girtz – Victoire par soumission (starter du triangle de bras) – Bellator 197 – 13 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Chandler, un ancien champion du Bellator à plusieurs reprises, a frappé l’agence libre dans la foulée d’une victoire par élimination directe sur BensonHenderson. Il semble peu probable qu’il revienne au Bellator, ce qui signifie immédiatement que la tournure des événements de la liste de vraisemblance le mènera à l’UFC ou au ONE FC.

9) Dan Hooker (20-9)

La taille: 6’0

Anniversaire: 13 février 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dustin Poirier – Perte par décision (unanime) – UFC sur ESPN – 27 juin 2020

– vs.Paul Felder – Victoire par décision (scission) – UFC Fight Night – 23 février 2020

– vs Al Iaquinta – Victoire par décision (unanime) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs James Vick – Victoire via KO (punch) – UFC sur ESPN – 20 juillet 2019

– vs Edson Barboza – Perte via TKO (coup de poing) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

10) Diego Ferreira (17-2)

La taille: 5’9

Anniversaire: 18 janvier 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Anthony Pettis – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs Mairbek Taisumov – Victoire par décision (unanimité) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Rustam Khabilov – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Kyle Nelson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Jared Gordon – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 18 février 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

11) Patricky «Pitbull» Freire (23-9)

La taille: 5’7

Anniversaire: 21 janvier 1986

Se bat actuellement avec: Bellator MMA et Rizin FF

5 derniers combats:

– vs.Tofig Musayev – Perte par décision (unanime) – Rizin FF 20 – 31 décembre 2019

– vs Luiz Gustavo – Victoire via TKO (grèves et coup de pied de football) – Rizin FF 20 – 31 décembre 2019

– vs Tatsuya Kawajiri – Victoire via KO (genou volant) – Rizin FF 19 – 12 octobre 2019

– vs Ryan Scope – Victoire par décision (scission) – Bellator Newcastle – 9 février 2019

– vs Roger Huerta – Victoire via KO (coup de poing) – Bellator 205 – 21 septembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Peter Queally – Bellator – 3 octobre 2020

12) Paul Felder (17-5)

La taille: 5’10

Anniversaire: 25 avril 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dan Hooker – Perte par décision (scission) – UFC Fight Night – 23 février 2020

– vs Edson Barboza – Victoire par décision (scission) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs James Vick – Victoire par décision (unanime) – UFC sur ESPN – 17 février 2019

– vs Mike Perry – Perte par décision (scission) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Charles Oliveira – Victoire via TKO (coudes) – UFC 218 – 2 décembre 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

13) Islam Makhatchev (18-1)

La taille: 5’10

Anniversaire: 27 septembre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Davi Ramos – Victoire par décision (unanime) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Arman Tsarukyan – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 20 avril 2019

– vs Kajan Johnson – Victoire via soumission (armure) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

– vs Gleison Tibau – Victoire via KO (punch) – UFC 220 – 20 janvier 2018

– vs Nik Lentz – Victoire par décision (unanime) – UFC 208 – 11 février 2017

Prochaine apparition programmée:

– vs Rafael Dos Anjos – UFC 254 – 24 octobre 2020

14) Kevin Lee (18-6)

La taille: 5’9

Anniversaire: 4 septembre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Charles Oliveira – Perte par soumission (étranglement à guillotine) – UFC Fight Night – 14 mars 2020

– vs Gregor Gillespie – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Rafael dos Anjos – Perte par soumission (starter du triangle du bras) – UFC Fight Night – 18 mai 2019

– vs Al Iaquinta – Perte par décision (unanime) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

– vs Edson Barboza – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC Fight Night – 21 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

15) Eddie Alvarez (30-7, 1 NC)

Anniversaire: 11 novembre 1984

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Eduard Folayang – Gagnez par soumission (starter arrière nu) – ONE Championship – 2 août 2019

– vs Timofey Nastyukhin – Perte via TKO (grèves) – ONE Championship – 31 mars 2019

– vs Dustin Poirier – Perte via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

– vs Justin Gaethje – Victoire via TKO (grèves) – UFC 218 – 2 décembre 2017

– vs Dustin Poirier – No Contest (grèves illégales) – UFC 211: Miocic vs dos Santos – 13 mai 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue