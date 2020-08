Un méga-combat entre l’actuel champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, et l’ancien champion de deux divisions, Georges St-Pierre, fait partie de la liste de souhaits des fans de combat depuis des années. Et pendant tout ce temps, le président de l’UFC, Dana White, n’a pas tardé à y verser de l’eau froide.

Récemment, cependant, White y a été un peu plus réceptif. Si ce combat devait se dérouler, Javier Mendez – entraîneur en chef de « The Eagle » – dit que ce serait sans aucun doute pour le titre de « plus grand combattant de tous les temps. »

«Ouais, je pense que oui, et Khabib aussi», a déclaré Mendez dans l’épisode de lundi de «Hablemos MMA» (via MMA Junkie). «La personne qui bat GSP sera la meilleure de tous les temps; Je le pense. »

Je suis sûr qu’un ancien champion des poids lourds légers aurait son mot à dire dans cette discussion.

Bien sûr, Khabib a un énorme défi devant lui alors qu’il est aligné pour défendre sa sangle de 155 livres contre le tenant du titre par intérim, Justin Gaethje, dans l’événement principal de l’UFC 254 le 24 octobre 2020. «The Eagle» devrait gagner ce combat le poussera à 29-0, 13-0 UFC, le rapprochant beaucoup plus de la grandeur de tous les temps, ainsi que de la retraite.

« Ouais, c’est une grande possibilité », a déclaré Mendez à propos de la possibilité que Nurmagomedov combatte « GSP » puis se retire. «Il pourrait le faire parce que toutes les fois où j’étais avec lui et son père, ils ont parlé de ces choses: deux autres combats, 30-0.

«Ils veulent un combat d’héritage, puis en finir et aider les autres gars qui commencent leur carrière de combattant. Il y a de grands combattants, ses cousins ​​qui sont de grands combattants comme Umar et Usman Nurmagomedov. C’est son sang. Ce seront de grands combattants. Islam Makhatchev aussi », a-t-il ajouté.

Le père de Khabib – décédé il y a un mois – avait depuis longtemps exprimé son intérêt pour un dernier combat de grande envergure pour son fils en tant que chant du cygne. Et si « The Eagle » noie « Highlight », on aimerait penser que Dana White and Co. ferait tout son possible pour donner au plus grand poids léger de tous les temps ce qu’il veut avant de prendre sa retraite.

Et ce n’est pas une question d’argent, dit Mendez, mais plutôt d’héritage et d’histoire.

«Il ne veut pas de ce combat pour l’argent et c’est ce que son père voulait. Il m’a dit: «C’est ce que mon père veut. Que pensez-vous de l’entraîneur? » Et je me suis dit: « Vous savez, si c’est ce que veut votre père, nous pouvons le faire, et si c’est ce que vous voulez aussi. » Et il a dit: « Ouais, je veux le faire pour mon père, alors je me dis: «Faisons-le».

Pourtant, s’éloigner s’il atteint 30-0 n’est pas une garantie puisque le champion n’a encore que 31 ans.

«Mais s’il ne veut pas mettre fin à sa carrière, il peut y revenir. Il est jeune, il n’a que 31 ans, il lui reste donc encore des années de combat. Je ne vais pas lui dire qu’il doit se battre. Je vais suivre ce qu’il veut faire. »