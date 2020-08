La superstar de la WWE Kofi Kingston est l’une des rares personnes que tout le monde aime dans les coulisses. La principale raison en est le désintérêt de Kingston, qui lui fait défaut dans l’industrie de la lutte.

Lors d’une récente interview, Big E a rappelé le match de The New Day’s Hell in a Cell contre The Usos. Conformément au plan original, Kofi Kingston s’est associé à Big E pour cette rencontre épique, qui s’est transformée en l’un des meilleurs matchs liés au New Day.

Cependant, Kingston a réalisé à quel point Xavier Woods voulait faire partie de ce match par équipe de Hell in a Cell. Et alors il a décidé de donner sa place à Woods. Révélant les détails des coulisses, Big E a déclaré:

«Je me souviens du match Hell in a Cell que nous avons eu avec The Uso. Pour moi, peut-être notre meilleur combat, en tant que tiers ou en tant que faction. Le meilleur match New Day de tous les temps. Kofi, nous avons eu une rotation et c’était Kofi à son tour d’être dans le combat, mais il a dit de manière désintéressée: «Hey Woods, je sais que c’est important pour toi. Vous serez dans le combat ».

Big E a également souligné que Kofi Kingston est le gars le plus altruiste de l’industrie de la lutte. C’était la raison pour laquelle Big E ne voulait pas défier Kingston pour le championnat de la WWE. Au lieu de cela, il voulait que son partenaire New Day profite de sa mémorable ascension vers le sommet.

Kofi Kingston, Xavier Woods et Big actuellement à la WWE

La superstar de la WWE Xavier Woods et Kofi Kingston sont actuellement hors de combat sur le ring car ils se remettent tous les deux de leurs blessures respectives. En conséquence, Big E profite maintenant de sa carrière solo sur WWE SmackDown.

Le membre du New Day est à l’aise avec son personnage et malgré les critiques, il estime qu’il devrait passer à autre chose. Cela dit, Big E a toujours les yeux rivés sur le championnat universel et veut concourir pour le prix convoité de la WWE à SmackDown.

