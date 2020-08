Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC sur ESPN + 33 à Las Vegas? Voici quelques réflexions d’après-combat…

1. La grande décision d’Anthony Smith

Aleksandar Rakic ​​contre Anthony Smith

La frustration a rayonné d’Anthony Smith lors de son entretien d’après-combat avec Laura Sanko. L’ancien challenger au titre de l’UFC était convaincu qu’il rebondirait après une dure défaite contre Glover Teixeira en mai avec une victoire sur Aleksandar Rakic ​​dans l’événement principal, mais cela ne s’est pas déroulé de cette façon.

Smith, à sa manière non filtrée typique, a admis que ses récents combats chez les poids lourds légers l’ont amené à se demander à quel point il s’intègre physiquement dans la division, ce qui n’est pas quelque chose que nous avions entendu de lui auparavant. Son incapacité à échapper à Rakic ​​a certainement été un facteur clé du résultat, et le sujet du retour aux poids moyens a été abordé.

Cela semblerait être une solution facile de l’extérieur, mais ce poids réduit à 185 livres n’était pas une blague, et la difficulté est ce qui a incité le saut. Une paire de pertes contre deux des meilleurs que la division a à offrir ne semble pas suffisante pour réécrire le livre de « Lionheart », et son alternative de prendre du temps pour mieux ajuster son corps à 205 livres semble être la plus judicieuse. bouge toi.

Indépendamment de ce qu’il choisit, cependant, Smith ne devrait pas être renvoyé. Ses deux dernières performances n’ont pas reflété son meilleur, mais je crois personnellement en son talent et je pense qu’il peut se reconstruire. Je ne voterais pas pour qu’il recommence à faire subir à son corps le traumatisme de couper 20 livres de plus, mais Smith est l’une des personnes les plus intelligentes du jeu, et quel que soit le choix qu’il fera avec son équipe, il sera bien pensé.

2. Carrefour de Robbie Lawler

Robbie Lawler contre Neil Magny

Robbie Lawler se trouve à la croisée des chemins après avoir subi une quatrième défaite consécutive, celle-ci contre Neil Magny par décision unanime dans une affaire sérieuse en trois rounds.

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, en toute honnêteté, a eu des confrontations stylistiques difficiles au milieu de cette séquence actuelle, mais même l’observateur le plus optimiste aurait du mal à faire valoir que Lawler n’a pas eu le même dynamisme dans sa démarche ces dernières années.

Magny n’est jamais facile pour quiconque pesant 170 livres, alors peut-être que ce n’est pas une performance qui mérite uniquement d’être jugée Lawler. Il a également pris le combat à court préavis, ce qui devrait être pris en compte. À un moment donné, cependant, le monde ne regarde que le nombre de défaites consécutives, et Lawler vacille maintenant dans ce territoire où un ou deux autres forceront beaucoup de pression publique pour faire un grand changement ou prendre leur retraite.

Je ne pense pas que la retraite soit la voie à suivre pour «Ruthless» à ce stade, mais j’espère que l’UFC lui offrira un match plus convivial. S’il ne peut pas battre quelqu’un qu’il devrait vraiment sur papier, alors ce sujet mérite d’être rediscuté.

3. Ricardo Lamas creuse profondément, puis nous taquine

Ricardo Lamas contre Bill Algeo

C’était un combat révélateur de Ricardo Lamas à bien des égards. Il a battu le nouveau venu à court préavis Bill Algeo par décision unanime dans une bataille passionnante de poids plume qui lui a valu les honneurs de «Fight of the Night», et c’était loin de la mise en scène que beaucoup de gens attendaient.

Lamas devait à l’origine combattre Ryan Hall sur la carte. Le combat s’est effondré tardivement et Algeo a intensifié sa confiance. Algeo disait toute la semaine qu’il était convaincu qu’il pouvait poser des problèmes majeurs à l’ancien challenger au titre Lamas, et pendant la plupart des deux premiers tours, cela s’est avéré vrai.

Dans la dernière image, cependant, Lamas a pris le relais et a montré pourquoi il était qui il était. Il a mis une grosse pression dans le troisième pour sceller le combat en sa faveur, puis quelques instants après avoir levé la main, a offert un écart majeur en taquinant sa retraite du MMA.

Ce sera la dernière fois des Lamas? Il semblait plutôt peu convaincu lors de sa session médiatique d’après-combat (que vous pouvez regarder ci-dessous). Il a dit qu’à 38 ans, il pensait avoir fait assez pour être fier de sa carrière. Mais d’un autre côté, si l’UFC venait frapper avec un combat intrigant avec un salaire souhaitable attaché, il pourrait être convaincu de revenir dans l’octogone.

Donc, ce dont nous avons affaire ici, c’est essentiellement toutes les situations de retraite MMA. Si je devais deviner, nous reverrons les Lamas.

4. Alex Caceres atteint sa foulée

Alex Caceres contre Austin Springer

Alex Caceres semble être dans la meilleure forme de sa carrière. Après avoir éliminé le nouveau venu à court préavis Austin Springer avec une soumission au premier tour, l’homme connu sous le nom de «Bruce Leeroy» a maintenant remporté trois victoires consécutives pour la première fois depuis une course de quatre combats en 2012-2014. (En fait, il a remporté cinq victoires consécutives dans cette séquence, mais un a été renversé.)

Une séquence de trois victoires consécutives peut ne pas sembler beaucoup, et un argument pourrait être fait de ses trois derniers combats contre Springer, Chase Hooper et Steven Peterson est l’une des courses les plus gérables de la compétition qu’il a eues à son époque avec la promotion.

Avant de passer par plusieurs changements d’adversaires, Caceres devait initialement combattre Giga Chikadze sur la carte. Cela aurait été un test beaucoup plus difficile puisque Chikadze a une fiche de 3-0 à l’UFC et a impressionné. J’espère qu’ils pourront mettre celui-ci ensemble afin que nous puissions déterminer s’il s’agit d’un succès durable de Caceres, ou simplement d’une course chanceuse dans laquelle il l’a mis en place lors de quelques bonnes nuits.

5. Hannah Cifers aura une autre chance

Hannah Cifers contre Mallory Martin

Ce n’était pas une nuit sur laquelle Hannah Cifers se retournera affectueusement. Du côté positif, elle a été la première combattante à faire quatre marches octogonales en 2020. D’un autre côté, cependant, elle a maintenant la distinction douteuse d’être la première de l’histoire de l’UFC à perdre quatre combats consécutifs en une année civile.

Celui-ci contre Mallory Martin a dû piquer le pire, cependant. Cifers était si proche de la victoire. Elle n’avait pas grand chose à offrir à Angela Hill, Mackenzie Dern et Mariya Agapova cette année, mais Cifers l’avait entre les mains contre Martin, et elle l’a laissé filer.

Cifers a mis Martin en danger sérieux et sérieux au premier tour. L’arbitre a donné à Martin une marge de manœuvre pour survivre après le renversement initial, et elle a réussi à se ressaisir dans la seconde avant de trouver un chemin vers le sol et de le terminer avec un étranglement arrière nu. Ce fut un véritable coup de cœur pour Cifers.

Pour le regarder de manière plus positive, cependant, c’est la raison pour laquelle l’UFC ne laissera probablement pas Cifers partir malgré le dérapage de quatre combats. Elle a pu tester un gros espoir et un nouveau venu à Martin, mais pas assez pour remporter la victoire. Nous avons vu des nuances de cela dans ses autres combats, et c’est un rôle qu’il est important de garder.

