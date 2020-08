Tous les signes indiquent qu’Anderson Silva a fait sa dernière marche vers l’octogone à l’Halloween.

Silva (34-10 MMA, 17-6 UFC) affrontera Uriah Hall dans un événement principal de la carte de combat de l’UFC le 31 octobre, qui devrait avoir lieu sur l’île de Yas à Abu Dhabi.

Cela fait 17 mois que l’ancien champion des poids moyens de l’UFC de longue date a concouru au moment où il entre dans l’octogone pour ce qu’il projette pourrait être sa chanson de cygne du sport. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à plusieurs reprises que «The Spider» se retirerait après ce combat, gagnerait ou perdrait.

Silva ne s’engagerait pas à 100%, mais à 45 ans, il est conscient que ce pourrait être le dernier.

«C’est peut-être mon dernier combat», a déclaré Silva à ESPN. «C’est pourquoi je m’entraîne dur tous les jours et fais de mon mieux dans mon entraînement. Toute mon équipe est venue pour m’aider et tout le monde est resté en quarantaine pour commencer l’entraînement, et je suis très excité car je pense que c’est ma dernière performance dans la cage pour mes fans, et nous verrons. «

Bien que Silva dise qu’une fin de conte de fées serait pour lui de reprendre le titre de 185 livres qu’il a défendu une fois 10 fois consécutives, il sait que ce ne sera pas le cas. Mais à Hall (15-9 MMA, 8-7 UFC), il voit le partenaire de danse parfait qui le motive pour potentiellement terminer sa carrière de façon spéciale.

« La bonne histoire est qu’Anderson Silva se bat à nouveau pour la ceinture et gagne et c’est fait, mais c’est dans le scénario », a déclaré Silva. «Vous ne pouvez pas faire cela dans la vraie vie, et je suis ravi de continuer à travailler, de continuer à faire quelque chose de spécial et ce combat m’a aidé à créer quelque chose d’énorme dans mon esprit, pour mes fans, pour l’héritage. Surtout parce que j’ai une histoire avec l’UFC. J’ai une belle histoire à l’intérieur de la cage, à l’UFC aussi.