RETRIBUTION s’est fait sentir sur RAW lorsque la faction a frappé le ring lors du match par équipe entre Andrade & Angel Garza et The Street Profits. Des membres de la faction ont attaqué Street Profits, Andrade et Zelina Vega pendant que Garza s’enfuyait avant de se faire prendre au combat. RETRIBUTION a fait une autre apparition dans un segment des coulisses plus tard dans la série, dans lequel Garza a largué Demi Burnett.

Il a été noté que Dio Maddin, Dominik Dijakovic, Mia Yim, Chelsea Green, Kayden Carter et Shane Thorne étaient ceux qui sont apparus la semaine dernière.

Dans l’émission de cette semaine, Dijakovic, Mia Yim et Dio Maddin faisaient partie des membres qui ont été vus par les fans. Un autre nom intéressant mis en évidence par WrestlingNews.co est Mercedes Martinez, qui semblait avoir fait sa première apparition au sein de la faction.

On dirait Mia Yim et Mercedes Martinez #WWERaw pic.twitter.com/z0nhIPza0w – DRADE (@ 2Sweet4Lyfe) 1 septembre 2020

La WWE a mélangé les membres ces dernières semaines; Cependant, de nombreuses superstars ont fait plusieurs apparitions, confirmant peut-être leur implication à plein temps dans la faction.

Il y a eu plusieurs rapports selon lesquels la WWE prépare la prochaine série d’invocations NXT, et ils pourraient se révéler en tant que membres de RETRIBUTION.

Dominik Dijakovic, Mia Yim, Chelsea Green et Dio Maddin pourraient être avec RETRIBUTION sur le long terme; cependant, rien n’est confirmé.

Mercedes Martinez, faisant peut-être partie de RETRIBUTION, est étrange car la Superstar de 39 ans se bat actuellement contre Rhea Ripley sur NXT. Elle a peut-être été élevée pour une apparition unique sur RAW ou, la WWE a encore beaucoup de temps avant la présentation, donnant à Martinez le temps de conclure son angle avec Ripley.

Mia Yim a subi une perte contre Shotzi Blackheart lors du dernier épisode de NXT, et Yim a taquiné un changement important sur les réseaux sociaux après la perte.

Date de divulgation possible pour les membres RETRIBUTION

Les plans créatifs de la WWE pour RETRIBUTION changeraient au fil des semaines, Tom Colohue spéculant que l’identité des membres pourrait être révélée à Survivor Series.

«Je pense que ce sera encore long; Je pense que nous regardons de plus près la série Survivor, du moins au moment du repêchage, car une fois que quelqu’un est démasqué, il peut être repêché. Mais je ne pense pas que je souhaite que l’image des membres de RETRIBUTION soit expurgée sur RAW ou SmackDown. Ce sera donc certainement après le projet. «

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.