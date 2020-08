LAS VEGAS – Alexa Grasso a battu Ji Yeon Kim avec une décision unanime samedi sur la carte principale à l’UFC sur ESPN + 33 à Las Vegas.

Jetez un coup d’œil à l’intérieur du combat avec Grasso, qui est revenue dans la colonne des victoires lors de son premier combat au poids mouche après un passage de poids paille.

Alexa Grasso contre Ji Yeon Kim

Résultat: Alexa Grasso bat. Ji Yeon Kim par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Grasso (12-3 MMA, 4-3 UFC), Kim (9-3-2 MMA, 3-3 UFC)

Statistique clé: Grasso a battu Kim 123-85 et a décroché 56% de ses frappes.

Grasso sur le moment clé du combat

«Je savais qu’elle était une adversaire coriace. Elle n’a aucune expression quand vous la frappez. C’est comme si vous ne lui faisiez rien. Elle est si dure. Je m’attendais à ça. Je savais que ça allait être un bon combat. Je pousse toujours et ne recule jamais. C’est le combat auquel je m’attendais.

Grasso sur sa nouvelle classe de poids

Alexa Grasso

«C’est un nouveau défi pour moi, mais je me sens très fort et en bonne santé. J’aime cette division. Ma réhydratation, ma perte de poids et mon camp d’entraînement étaient complètement différents. Je n’avais aucune blessure et j’étais capable de me concentrer tout le temps sur ma performance, mon amélioration et mes techniques. Je me sens incroyable dans cette nouvelle catégorie de poids. »

Grasso sur ce qu’elle veut ensuite

Alexa Grasso contre Ji Yeon Kim

«La seule chose que je veux prouver clairement, c’est que j’appartiens ici et que j’appartiens au sommet de la division. Je suis ici pour le prouver à chaque fois que je marche dans l’octogone. «

Pour en savoir plus sur Grasso, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

