Colby Covington n’est pas content que les joueurs de la NBA et de la Major League Baseball aient pris des mesures drastiques mercredi pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police.

Covington, l’ancien champion intérimaire des poids welters de l’UFC, s’est tourné vers Twitter pour critiquer la NBA et la MLB pour avoir reporté les matchs, car il est devenu clair que les joueurs se mobilisaient pour s’absenter des matchs pour protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière. La NBA a reporté les trois matchs 5 de ses éliminatoires du premier tour, et la MLB a également reporté trois matchs de saison régulière.

Les reports sont intervenus après que les joueurs des Milwaukee Bucks ont refusé de ne pas prendre le court pour leur match contre les Orlando Magic. La NBA a déclaré dans un communiqué que les matchs seraient reportés, bien que les Lakers et les Clippers de Los Angeles envisagent de boycotter le reste de la saison à partir de mercredi soir.

Les joueurs ont choisi de ne pas jouer pour protester contre la fusillade de Blake par la police dimanche à Kenosha, dans le Wisc. Blake, un homme noir, a reçu sept balles dans l’arrière alors qu’il tentait de pénétrer du côté conducteur de son véhicule avec ses trois enfants à l’intérieur. La famille de Blake a déclaré mercredi qu’il était paralysé à la suite de la fusillade, qui a été filmée et est devenue virale, conduisant à des troubles sociaux avec des personnes appelant à la justice.

Covington, quant à lui, a appelé les joueurs de la NBA et de la MLB à quitter leur «vie privilégiée» et à devenir flics s’ils veulent être si critiques envers la police.

« Oh wow, vous avez reporté vos parties?! » Covington a écrit. «Voulez-vous prouver que vous aimez vraiment le changement? Quittez vos emplois d’un million de dollars et vos vies privilégiées en jouant à un jeu d’enfants, prenez une réduction de salaire massive et effectuez le travail le plus difficile en Amérique. Devenez flics !!!!! »

Le tweet de Covington a tagué les poignées Twitter de la NBA, de la MLB et de la superstar Lebron James.

Covington, qui est connu pour son soutien au président Donald Trump, a beaucoup soutenu la police et Blue Lives Matter, contrairement au mouvement Black Lives Matter. Le tweet de Covington mercredi soir n’était pas la première fois qu’il poursuivait James en ligne.

Covington a également critiqué le quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick et les joueurs de la NFL pour s’être pris un genou pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière.