L’action livrée par vagues hier soir (samedi 29 août 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + de l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, alors qu’Aleksandar Rakic ​​a ouvert la voie avec un battement principal de l’ancien titre des poids lourds légers challenger Anthony Smith (faits saillants ICI).

En plus de la victoire de Rakic ​​dans l’événement principal, l’espoir invaincu des poids welters Sean Brady a remporté sa troisième victoire consécutive à l’UFC avec un étranglement à guillotine effrayant, et un nouveau look Alex Caceres a maintenu sa voie gagnante avec un arrêt de soumission au premier tour. Les fans de combat ont également pu voir Polyana Viana, poids paille féminin, marquer un excellent brassard au premier tour pour maintenir son taux de réussite en carrière à 100%.

Sans parler de la finition de soumission de Mallory Martin et du combat brutal entre le vétéran poids plume Ricardo Lamas et le nouveau venu Octagon Bill Algeo.

Afin de passer au crible l’action et de voir quels combattants ont remporté 50000 $ de plus, nous examinons de plus près les gagnants officiels du bonus UFC Vegas 8 ci-dessous:

Combat de la nuit: Ricardo Lamas contre Bill Algeo Performance de la nuit: Sean Brady Performance de la nuit: Mallory Martin

Pour obtenir les résultats complets et les faits saillants de l’UFC Vegas 8, cliquez sur ici.