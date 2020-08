La devise de WWE SummerSlam était « Vous ne le verrez jamais venir ». La fin d’un combat des combats a été changée, à laquelle personne ne se serait attendu.

Sonya Deville ne voulait pas de la fin choisie pour SummerSlam

Ringside News a appris que la WWE voulait programmer une fin pour SummerSlam qui aurait vu le membre opposé de Fire & Desire faire une pause. Un membre de l’équipe créative connaissant très bien cette situation nous a dit que la WWE voulait que Sonya Deville batte Mandy Rose dans le match perdant.

Sonya Deville « a fait valoir que cela n’avait pas de sens » et les plans ont été modifiés. De plus, on nous a dit que «les plans ici ne durent pas dans cet environnement». Deville a fini par perdre et maintenant nous attendons de voir comment la WWE la ramène.

Mandy Rose perdant à SummerSlam n’aurait pas eu de sens. Le seul avantage de la perte de Rose aurait été une fin choquante. En fin de compte, ils sont allés dans l’autre sens avec ce combat, et toutes les parties impliquées en sont heureuses.

On nous a également dit que la WWE avait une adresse pour Mandy Rose. Il n’a pas été confirmé si ses aspirations au titre du championnat féminin de SmackDown faisaient partie du plan. Son absence de SmackDown cette semaine n’est pas une indication qu’ils n’ont rien pour elle.

