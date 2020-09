Roman Reigns est étonnamment un Paul Heyman Guy, et cette décision a réussi à insuffler une nouvelle vie à la carrière de Big Dog à la WWE. Reigns a maintenant Paul Heyman à ses côtés et aussi le championnat Universal autour de sa taille, ce qui pourrait être un règne à long terme en tant que Heel.

Cependant, pourquoi la WWE a-t-elle mis si longtemps à réserver l’alliance à la télévision? Quelle est la vérité derrière la relation réelle entre Roman Reigns et Paul Heyman? Qu’est-ce qui est entré dans l’histoire qui a été concrétisée à la télévision?

Tom Colohue a révélé plusieurs détails sur la relation entre Roman Reigns et Paul Heyman dans les coulisses et leur histoire dans la dernière édition du podcast Dropkick DiSKussions.

Tom a noté que le projet de réunir Roman Reigns et Paul Heyman était en préparation depuis longtemps, car les deux partagent une relation étroite dans les coulisses.

Paul Heyman et Roman Reigns se respectent énormément et l’idée qu’ils soient ensemble à la télévision fait débat depuis près de cinq ans, depuis WrestleMania 31.

Tom a également révélé que la décision de revenir à Roman Reigns était de dernière minute, donc la WWE a également dû précipiter le virage du talon pour Braun Strowman.

La carrière de Roman Reigns en tant que champion universel badass

Roman Reigns devrait avoir une longue course avec le championnat universel comme talon et lui, en tant que Paul Heyman Guy, devrait également maximiser l’impact de sa carrière. Reigns et Heyman ont toujours voulu travailler ensemble, et le respect mutuel l’un pour l’autre dans la vraie vie devrait aider leur confrontation à l’écran. Il serait intéressant de voir où se situe Brock Lesnar une fois que la WWE décide de le ramener.

