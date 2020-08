L’ancien champion de la WWE et champion universel Brock Lesnar, n’a pas été à la télévision de la WWE depuis sa défaite contre Drew McIntyre à WrestleMania 36, ​​qui s’est produite en avril.

The Beast Incarnate a perdu le championnat de la WWE au Show of Shows, mais n’est pas revenu pour concourir pour le titre.

Dans la dernière émission post-RAW de Sportskeeda mettant en vedette Road Warrior Animal du WWE Hall of Fame, il a révélé la raison pour laquelle Brock Lesnar n’était pas à la télévision.

Chris Featherstone de Sportskeeda a eu une discussion avec Animal sur la Légion de RAW de Sportskeeda où il a parlé de beaucoup de choses, y compris Lesnar.

Pourquoi Brock Lesnar n’est pas apparu à la télévision de la WWE

Chris a parlé de construire Keith Lee pour faire face à Brock Lesnar, auquel Animal a révélé la raison pour laquelle Lesnar n’apparaît pas actuellement à la WWE:

«Brock ne veut pas y retourner à cause du COVID… venant du Canada, il ne peut pas. Vous vivez au Canada, les voyages ne sont donc pas autorisés. Je sais que les gens le voient et disent: «Brock Lesnar devrait être là». Non, il vit au Canada. Il a la double nationalité. Vous ne pouvez pas traverser la frontière pour le moment. C’est pourquoi ce n’est pas à la télévision. «

Animal a déclaré qu’un différend entre Brock Lesnar et Keith Lee, ce dernier qui a été transféré à RAW la semaine dernière, serait «de l’argent». Lee et Lesnar ont connu un bon segment plus tôt cette année dans le match masculin du Royal Rumble, qui a attiré de nombreux fans intéressés par un match entre Lesnar et Lee.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.