La superstar de la WWE Xavier Woods se remet actuellement d’une blessure à long terme. Récemment, il a été annoncé qu’il reviendrait à la populaire émission de la WWE Talking Smack. Cependant, dans le premier épisode de la série depuis son retour, Woods a été remplacé par Miz.

Lors de son apparition dans un épisode récent de Table Talk avec Dvon & Mo, Xavier Woods a révélé qu’il avait découvert le changement de plans en même temps que les fans. Il a poursuivi en révélant qu’il y avait eu un ajustement. Cependant, on peut espérer que la Superstar de la WWE sera bientôt là. Voici ce que dit Xavie Woods:

Xavier Woods a également commenté qu’il nous a fait le point sur son combat contre les blessures. La superstar de la WWE a noté qu’il essayait de rester aussi actif que possible. Cependant, il a également confirmé qu’il n’avait pas été complètement guéri. Xavier Woods a également ajouté qu’il n’avait pas de date confirmée pour son retour à la WWE.

«Je suis ici et je suis là. Je rebondis. Normalement, lorsque vous voyez quelqu’un se blesser dans notre industrie et pas tout le temps, mais normalement, vous n’entendez pas parler de, est-il de retour pour se battre à nouveau ou faire son grand retour triomphant. Votre garçon continue de travailler. Podcasts, YouTube, Twitch, émissions de télévision, je travaille. Je veux dire, j’arrive au point où je me sens bien, je peux sauter, je peux courir un peu. Ce n’est pas encore complètement guéri, mais je serai de retour au travail, le plus tôt possible. Je n’ai toujours pas de rendez-vous. «