La WWE a de nombreux projets en cours à tout moment, mais tous ne peuvent pas se concrétiser. CM Punk n’a fait ses débuts que sur la liste principale de la WWE, mais ce n’était presque pas le cas.

CM Punk allait faire ses débuts aux côtés de Mickie James

En parlant à Ring The Belle, Mickie James a révélé qu’il fut un temps où une équipe avec CM Punk était possible. Il est entré dans le système de développement OVW de la WWE en 2003 et a raté Punk. Elle a expliqué qu’ils étaient presque jumelés, mais ce n’était tout simplement pas dans les cartes.

«Lui et moi avons définitivement eu cette conversation il y a longtemps dans un bus de tournée, à quel point c’était ironique. Parce que je dirais que c’était avant mon départ, que ça n’avait même pas vraiment atteint son apogée à l’époque. Il se débrouillait déjà de lui-même, mais pensez à la différence de nos carrières dans notre introduction à Sunday Night Heat. Qui dira? «

CM Punk et Mickie James étaient également un couple pour un à cette époque. Ils ont tous deux évolué et ont trouvé d’autres conjoints dans le monde de la lutte professionnelle, alors que Punk a épousé AJ Lee et que James est marié au champion du monde NWA Nick Aldis.

Vous vous demandez toujours en quoi les histoires de CM Punk et Mickie James auraient été différentes si la WWE les avait fait leurs débuts ensemble en tandem.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.