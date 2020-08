Le paiement à la séance de la WWE offrait auparavant des événements garantis de trois heures. Cela a changé dans la mémoire récente et la WWE aurait appris sa leçon. Les extravagances de trois heures ne fonctionnent pas vraiment dans un environnement sans ventilateur, et il semble que le ThunderDome n’héberge pas non plus des événements incroyablement longs.

La WWE ne fera plus de PPV complet

Lors de la dernière édition de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a souligné que Payback devrait être un événement plus court. Il a également affirmé que la WWE semble avoir appris sa leçon en matière de production de longs spectacles. Il a utilisé SummerSlam comme un exemple parfait d’un spectacle qui aurait pu durer longtemps, mais ce n’est pas le cas.

«Je ne pense pas que ce programme soit aussi long. La seule chose qu’ils ont apprise des longs shows de cette année est qu’ils sont trop longs – SummerSlam sera l’un des plus longs shows de l’année et vous pouvez voir que l’un était sous contrôle. «

Il a également été noté qu’il avait posé des questions sur l’émission de lancement de SummerSlam et qu’on lui avait dit que ce serait une émission de deux heures. Au lieu de cela, l’émission de lancement de SummerSlam n’a duré qu’une heure. La WWE semble raccourcir ses événements de pay-per-view, ce qui est un signe probable qu’ils n’auront pas autant de remplissage.

