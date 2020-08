La superstar de la WWE Seth Rollins est actuellement l’un des plus gros talons de la promotion. Il a été impliqué dans une rivalité à long terme avec Rey Mysterio sur RAW, et la WWE a confirmé un grand combat entre eux après Payback.

Rey Mysterio et Seth Rollins s’affronteront dans un match WWE RAW qui suivra immédiatement le PPV Payback. Cela pourrait être l’occasion pour Mysterio de mettre fin à leur rivalité une fois pour toutes.

Mais avant cela, Seth Rollins et Rey Mysterio s’affronteront dans un match par équipe à Payback. Lundi soir, Messiah rejoindra son disciple Murphy pour affronter l’équipe de Rey et Dominik Mysterio à Payback. Les deux équipes se sont rencontrées lors d’un match sur l’émission de retour de RAW avant le pay-per-view. Cependant, ce match a été interrompu par The Retribution, qui a ensuite brutalement attaqué Rey et son fils à l’intérieur du ring.

Vient d’annoncer: @ 35_Dominik & @reymysterio auront une autre chance à @WWERollins & @WWE_Murphy CE dimanche à #WWEPayback! https://t.co/rBAQXHFgc3 pic.twitter.com/tqdyIYr0MN – WWE (@WWE) 28 août 2020

Avant cela, Seth Rollins a affronté Dominik Mysterio à SummerSlam 2020, où ce dernier a fait ses débuts à la WWE. Ce combat était brutal et Dominik semblait loin d’être une recrue sur le ring. Malheureusement pour lui, le Street Fight s’est terminé avec Seth Rollins une fois contre une victoire.

Le combat entre Seth Rollins et Rey Mysterio

Tout a commencé sur WWE RAW lorsque Seth Rollins a vicieusement attaqué Rey Mysterio en pressant l’œil de ce dernier contre les bords affiliés des marches en acier dans le ring. Cela a conduit à une rivalité brutalement personnelle entre les deux superstars et finalement Dominik a été impliqué.

Quelques instants avant qu’un autre rêve n’ait lieu! Mon fils @ 35_Dominik et moi expérimentons vraiment la théorie derrière #LawOfAttraction Je croyais vraiment qu’un jour nous partagerions la bague ensemble en tant que partenaires de l’équipe tag & mon fils et… https://t.co/oWNrFJMwqi – ♛Rey Mysterio❔ (@reymysterio) 25 août 2020

Dominik Mysterio est venu à RAW pour venger son père et a réussi à faire ressortir le meilleur de Rollins et Murphy lors de plusieurs de leurs rencontres. La semaine dernière également à SummerSlam, Dominik a réussi à déjouer ses adversaires à plusieurs reprises.

Cependant, il avait demandé à son père Rey Mysterio de ne pas s’immiscer dans le combat et ce dernier a tenu parole. Rey a maintenant une chance de terminer ce chapitre impliquant Seth Rollins sur WWE RAW la semaine prochaine. Il sera intéressant de voir si la WWE mettra fin à cette rivalité avec cette revanche entre les deux Superstars.

