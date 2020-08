Crédit d’image: Boxe de premier rang

Clay Collard est l’une des plus grandes stars de la boxe en 2020.

L’ancien poids plume de l’UFC est signé en boxe Top Rank et est allé 5-0 en 2020, y compris une victoire TKO samedi dernier. Au début de l’année, il était amené à perdre contre certains des meilleurs espoirs invaincus de Top Rank. Pourtant, Collard a remporté les combats et est maintenant poussé par la promotion de boxe ESPN.

«Quand nous avons signé pour la première fois avec Top Rank, je me suis présenté et je me battais contre une perspective invaincue et je l’ai mis sur lui. Je pense qu’ils ont été impressionnés et ils veulent voir ce que je peux faire », a déclaré Collard sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com.

« Pour moi, pour avoir un plus gros combat, je devrai obtenir encore plus de victoires à mon actif », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas prendre trois ou quatre ans pour faire ça. »

Dernièrement, Collard a été le favori des paris, mais au début de l’année, ce n’était pas le cas. Il devait perdre contre David Kaminsky, qui était censé être le meilleur atout de Top Rank. Pour «Cassius», il a embrassé le rôle d’outsider.

«Dans ma propre tête, je n’ai jamais été l’opprimé. Dans ma tête, je suis l’un des meilleurs et je travaillerai pour être le meilleur », a-t-il expliqué. « Je ne me suis jamais senti comme l’opprimé, mais empilez les jetons contre moi, je vais me présenter et les prendre. »

Il ne fait aucun doute que 2020 a été une excellente année pour Clay Collard, mais rien de tout cela n’est presque arrivé. À l’UFC 241 en août dernier, Collard a signé de nouveau avec l’UFC pour combattre Devonte Smith à court préavis.

Malheureusement, il a été retiré du combat et son contrat UFC a été résilié. Bien que décevant à l’époque, cela a permis à Collard de poursuivre la boxe.

«Je crois que tout arrive pour une raison. Il y avait une raison pour laquelle le combat n’a jamais eu lieu et la façon dont les choses se sont déroulées cette année avec la boxe a été formidable », a déclaré Collard. «Était-ce une bénédiction déguisée? Probablement. Qui sait, j’aurais pu gagner le combat et le bonus de 50 000 dollars que le gars qui a combattu Devonte a fait. «

L’espoir pour Clay Collard est d’obtenir un autre combat en septembre ou octobre et d’en obtenir un autre après cela pour aller 7-0 en 2020.

Même si Collard a beaucoup de succès en boxe, il veut toujours revenir au MMA. Il a signé avec PFL pour faire partie de la saison 2020, mais cela a été annulé. Bien que la promotion ait libéré la plupart des combattants, il est toujours sous contrat et prévoit de faire partie de la saison 2021.

«Je suis définitivement sous contrat avec la PFL. Ils ont eu la gentillesse de me permettre de boxer et de me nourrir pendant cette pandémie », a expliqué Collard. «Je dois remercier la PFL de m’avoir permis de faire ça. L’année prochaine, 2021, j’espère que la saison commencera et je viserai le million de dollars. »

Clay Collard a hâte de revenir dans le MMA mais sait que tout le monde dans le tournoi ne sera pas à ses côtés. Il s’attend à ce que la plupart des gens essaient de le faire tomber, ce qui lui convient.

Pourtant, la grande question pour Collard est de savoir ce que cela signifiera pour sa carrière de boxeur. Il dit tout de suite, le plan est de boxer avant et après la saison. Pourtant, il sait que les choses changent constamment.

«Si c’est pendant la saison où je vais me battre, je serai occupé. Je vais me concentrer là-dessus le moment venu », a conclu Collard. «Allez simplement là-bas et essayez de gagner le tournoi et quand ce sera fini, je peserai mes options et partirai de là.»