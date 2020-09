L’un des plus gros titres cette semaine a été que le contrat de la superstar de la WWE Brock Lesnar a expiré, ce qui signifie qu’il est maintenant un agent libre. Il y a eu des spéculations sur ce qui pourrait être le prochain pour lui. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il était prêt à signer Brock contre Jon Jones. Les fans se sont demandé s’il pouvait à nouveau passer au MMA.

Lesnar est un ancien champion poids lourd de l’UFC et possède un impressionnant record de MMA. En juillet 2018, il a défié le champion des poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, après leur combat à l’UFC 226. Mais le combat n’a jamais eu lieu car Lesnar a choisi de ne pas se battre.

#OnThisDay dans l’histoire de l’UFC – Brock Lesnar a remporté sa première victoire dans l’Octogone avec CETTE performance dominante à l’UFC 87 👀 🎥 https://t.co/eLpsj7wVJ7 pic.twitter.com/M1JjRVc7nA – UFC (@ufc) 9 août 2018

Tel que rapporté par Dave Meltzer sur Wrestling Observer Radio, Brock n’est pas intéressé par le MMA. Il a noté que si Lesnar avait prévu de se battre, il serait entré dans le pool de test de l’USADA plus tôt cette année pour être éligible à la compétition. Il a également ajouté que pour Brock Lesnar, c’est probablement « la WWE ou la retraite ».

La dernière apparition de Brock Lesnar à la WWE

Depuis le retour de Brock Lesnar à la WWE en 2012, il a remporté plusieurs titres mondiaux. Il a remporté le championnat de la WWE en 2019 en battant Kofi Kingston le vendredi soir à SmackDown. Brock Lesnar est ensuite entré dans le Royal Rumble 2020 à la première place en tant que Champion de la WWE. Il a dominé la première moitié du combat avant d’être éliminé par l’éventuel vainqueur Drew McIntyre.

Brock Lesnar est un joueur autonome 👀 L’accord de l’ancien champion de la WWE avec la société a expiré sans verrouiller un nouveau contrat, par @PWInsidercom pic.twitter.com/yZbmXFcJ3j – B / R Wrestling (@BRWrestling) 31 août 2020

Drew McIntyre a défié Brock Lesnar pour son championnat de la WWE à WrestleMania 36. Dans l’événement principal de Night Two de WrestleMania 36, ​​Brock Lesnar a perdu et a laissé tomber le titre de la WWE à McIntyre. Cela s’est avéré être sa dernière apparition à la WWE. Le mois dernier, le manager de Brock Lesnar, Paul Heyman, est revenu à WWE TV et s’est aligné sur Roman Reigns. Quelle est la prochaine étape pour Brock Lesnar reste à voir et si et quand il fera son retour à la WWE.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.