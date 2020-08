À la WWE SummerSlam 2020, Sonya Deville a perdu contre Mandy Rose dans un match de Loser Leaves WWE. Avec sa défaite, il y a eu des spéculations quant à savoir s’il quittera réellement l’entreprise ou s’il prendra simplement une pause pour régler ses problèmes personnels.

Dans une mise à jour sur la situation, Dave Meltzer a rapporté dans le Wrestling Observer Newsletter que Sonya Deville reviendrait à la WWE, mais il n’y a pas de mise à jour sur la durée de la période pendant laquelle elle sera absente. À l’origine, Sonya Deville vs Mandy Rose à SummerSlam était censé être un match cheveux contre cheveux. L’idée était de lui couper la plupart de ses cheveux mais pas de la rendre complètement chauve.

La stipulation a été modifiée parce que Sonya Deville avait des dates d’audience après SummerSlam et son avocat pensait que comparaître devant le tribunal avec sa coupe de cheveux ne serait pas une bonne chose pour elle.

Sonya Deville à la WWE

Sonya Deville a participé à la sixième saison de WWE Tough Enough. En octobre 2015, il a signé avec la WWE et a commencé à apparaître sur NXT. Deville a fait ses débuts dans le casting principal en novembre 2017 dans le cadre d’Absolution aux côtés de Mandy Rose et de l’ancienne championne des divas de la WWE Paige.

Même après que Paige ait quitté le groupe, Sonya et Mandy ont continué à rivaliser ensemble, bien que sans grand succès. Plus tôt cette année, le SmackDown Hacker a révélé que Sonya Deville aidait Dolph Ziggler à comploter contre Mandy Rose et Otis.

Cela a commencé une rivalité entre Sonya et Mandy qui a finalement conduit l’opprimé Hair vs Hair à quitter le match de la WWE à SummerSlam 2020. Lors de la plus grande fête de l’été à WWE ThunderDome, Mandy a réussi à vaincre Sonya Deville et ainsi Par conséquent, il l’a forcée à quitter la WWE.

Après avoir perdu son match, Sonya Deville s’est moquée de son nom dans une interview dans les coulisses. On verra combien de temps il restera.

