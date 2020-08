(Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 28 août 2017.)

Le 26 août 2017, le champion des poids légers de l’UFC, Conor McGregor, a remporté le plus gros salaire de sa carrière en traversant un territoire inconnu, défiant Floyd Mayweather dans un méga combat de boxe d’une valeur de centaines de millions de dollars.

C’était une décision audacieuse de passer d’un sport à l’autre, de sauter au plus haut niveau avec peu de possibilités de préparation et aucune expérience professionnelle pertinente.

Il y a sept ans aujourd’hui, un autre combattant a tenté la même chose dans l’autre sens. Il l’a fait pour une fraction du prix et ne s’est pas battu autant, même s’il était tout aussi enthousiaste que McGregor à propos de l’opportunité elle-même.

Fin 2009 et début 2010, James Toney était un homme en mission. Champion de boxe dans trois divisions, Toney, âgé de 41 ans, avait commencé à se présenter aux conférences de presse de l’UFC, où il était impossible de l’ignorer en insistant pour que le président de l’UFC, Dana White, lui donne un combat de MMA.

« Je veux qu’il mette son argent là où il est », a déclaré Toney après l’UFC 108 en janvier 2010. « Qui est le meilleur: le MMA ou la boxe? »

C’était exactement le genre de défi auquel White était incapable de résister. Fan de boxe de longue date, White a réitéré son respect pour Toney et ses réalisations professionnelles encore et encore. Il avait été un champion en tant que poids lourd léger, poids croiseur et poids lourd à ce stade. Il avait plus de 80 combats professionnels à son actif et avait été sur le ring avec des légendes du sport comme Evander Holyfield et Roy Jones Jr.

«(Toney) est en fait un gars que je respecte», a déclaré White. «Ce gars est dur comme des ongles. Il est méchant. Il est méchant. «

Ce que Toney voulait le plus, semblait-il, c’était un chèque de paie. Bien qu’il soit techniquement un champion des poids lourds après une victoire controversée par décision partagée sur Fres Oquendo en 2008, Toney s’est plaint qu’aucun autre champion des poids lourds ne le combattrait. Dans le monde de la boxe, il avait commencé à ressembler à des marchandises endommagées. Son âge montrait. Son discours était de plus en plus brouillé. Il avait toujours la même vieille arrogance obstinée et les bijoux en diamants étincelants, mais il deviendrait plus une relique qu’une étoile.

Pour aggraver les choses, Toney avait des problèmes avec l’IRS, qui lui avait déjà saisi un salaire à six chiffres en 1997, et il avait besoin d’un gros combat pour le sortir du trou qu’il avait creusé pour lui-même.

C’est là que l’UFC est entré en jeu. Bien qu’il ait peut-être perdu beaucoup de son éclat dans le monde de la boxe, le MMA était une nouveauté. Il a suivi l’UFC de Memphis à Las Vegas, utilisant sa bouche pour se faire le centre de l’attention alors qu’il exigeait une chance de prouver la suprématie de la boxe. Ses véritables motivations n’ont pas été perdues pour White.

«Combien gagne (Toney) en ce moment?» Dit White. «Il me poursuit pour une raison. Il ne me poursuit pas parce qu’il gagne de l’argent, tu vois ce que je veux dire? »

Mais plus Toney parlait, plus les fans de MMA écoutaient. Il y avait quelque chose de charismatique en lui, d’une manière un peu absurde. Bien qu’il ait passé toute sa vie en tant que boxeur, il a affirmé qu’il avait un ensemble de compétences en arts martiaux bien équilibré que personne ne connaissait. Lors d’une réunion à huis clos avec White, qui a parsemé Toney de questions sur les coups de pied dans les jambes, Toney a insisté sur ses capacités avec une confiance froide qui frôlait l’illusion.

«Je sais comment faire tout cela», a déclaré Toney. «Coup de pied avant, coup de pied arrière, tout ça. Coup de pied latéral. »

Il était apparemment assez convaincant pour White. L’UFC a annoncé la signature de Toney le 3 mars, mais a déclaré qu’aucun adversaire ni aucune date n’avaient été finalisés pour ses débuts en MMA. Plus tard dans la journée, l’ancien champion des poids lourds légers et lourds de l’UFC, Randy Couture, s’est adressé à Twitter avec une suggestion.

Au début, cela semblait être une mention désinvolte, mais Couture a refusé de laisser tomber. Dans des interviews ultérieures ce printemps-là, il a continué à exprimer son désir d’être le premier adversaire de Toney, se présentant comme le représentant idéal de la bataille du MMA pour le droit de se vanter.

« Il y a eu plusieurs boxeurs qui se sont mobilisés et se sont vus dire des artistes martiaux mixtes et à quel point notre frappe est mauvaise et comment ils nous assommaient », a déclaré Couture en avril. «Cela a en quelque sorte créé cette rivalité, et nous sommes toujours comparés à la boxe depuis que j’ai commencé ce sport. Donc, pour avoir l’un des anciens champions du monde (de boxe) se lancer dans une incursion dans les arts martiaux mixtes, je pense que c’est un gros combat. C’est un énorme combat. Il répond à certaines questions auxquelles les gens veulent voir les réponses, donc je suis plus que disposé à intervenir et à voir cela se produire. «

En juin, le combat a été officialisé pour l’UFC 118 à Boston. Bien que cela semblait toujours être une inadéquation en termes d’expérience MMA, Couture avait environ cinq ans de plus que Toney, ce qui donnait l’impression d’être un combat entre pairs dans au moins un sens.

Alors que le combat approchait, Toney a continué à perpétuer la ruse selon laquelle il était secrètement doué dans toutes les facettes du MMA. Il aurait travaillé avec Juanito Ibarra, qui avait entraîné Quinton «Rampage» Jackson pendant des années. D’autres rapports l’ont placé sous la tutelle de l’as du jiu-jitsu Dean Lister. Une rumeur s’est même répandue selon laquelle il aurait même soumis l’ancien champion de Strikeforce Mo Lawal avec une guillotine à l’entraînement.

De son côté, Couture semblait indifférent. Trois semaines avant le combat, il a lancé le premier lancer lors d’un match d’Oakland A pour aider à promouvoir l’UFC 117 le même jour. Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que Toney avait travaillé dur pour étudier le jeu au sol, Couture a souri et a secoué la tête.

« Non, je ne crois pas cela », a déclaré Couture. «Il fait probablement du catch avec Mo Lawal. Cela ne me surprendrait pas. Je sais qu’il ne s’entraîne pas avec Dean Lister. Dean m’a appelé lui-même quand celui-là s’est cassé et a dit: «Je ne m’entraîne pas avec ce type. Ne croyez pas cela. »Mais ce n’est pas grave. Tout le discours est juste parler. Peu importe à qui il peut dire qu’il les a mis à contribution à l’entraînement, le jour où il va encore descendre dans la cage et y entrer avec moi et c’est là que tout s’arrête. «

Au fur et à mesure que le combat se rapprochait, le discours trash de Toney ne faisait que s’intensifier. Les fans de MMA pensaient que Couture était si géniale? Il allait leur apprendre autrement, dit-il.

« Tu vas dire que Randy Couture fait de la » sale boxe « , quel que soit le (juron) que cela signifie, et il est un lutteur. Hé, c’est la guerre pour moi – ce type, qui, selon vous, est le plus grand combattant de MMA sur lequel mettre des gants. (Les boxeurs) sont les meilleurs grévistes. … Je considère cela comme un moyen de faire savoir à tout le monde que la boxe règne en maître.

Dans le même temps, même Toney semblait reconnaître qu’il obtenait un adversaire qualifié et expérimenté pour ses débuts en MMA, et il savait ce que cela signifiait. Il était «mis en place pour échouer», a-t-il dit, et des observateurs chevronnés ont dû admettre que son argumentation avait du sens.

Après tout, alors que Toney a suscité un intérêt différent et peut-être de nouveaux fans pour le pay-per-view, il n’y avait pas beaucoup d’avantages à l’UFC à le voir gagner. Il était trop vieux pour avoir beaucoup d’avenir en MMA, après tout, et il tenait à continuer à boxer. Pour certains, cela ressemblait à une répétition de la signature par l’UFC de Sean Gannon, le flic de Boston qui avait acquis une notoriété pour une bagarre clandestine avec Kevin «Kimbo Slice» Ferguson, seulement pour le surpasser lors de son premier combat pour prouver un pas si point subtil.

Mais si Toney était inquiet, vous ne pouviez pas le dire d’après ses remarques d’avant-combat.

«Si Randy Couture m’emmène au sol, je vais l’assommer», a-t-il déclaré. «Tu n’auras jamais vu personne se faire assommer du sol, non? Les côtes seront cassées. Je suis très à l’aise depuis le sol. »

Ils étaient prévus pour l’événement co-principal ce soir-là à Boston. Un match revanche léger entre le champion Frankie Edgar et le challenger B.J. Penn a servi de tête d’affiche de la soirée. Toney faisait les cent pas dans son coin lors des présentations d’avant-combat, arborant un physique qui pourrait être décrit comme peu impressionnant.

Couture, même à 47 ans, avait l’air ciselé dans la pierre. Alors que l’annonceur Bruce Buffer annulait ses statistiques, Couture a souri d’un air penaud aux acclamations des fans, comme en prévision du traitement qu’il était sur le point d’offrir aux fidèles du MMA.

Il n’a pas fallu longtemps pour que ce régal se matérialise. Couture est resté loin de la portée de Toney pendant les 10 premières secondes du combat, puis a tiré pour une jambe simple basse qui a facilement fait trébucher Toney sur le tapis. Couture est immédiatement passé au montage complet, faisant face à aucune résistance dans le processus. Avec seulement 20 secondes écoulées au premier tour, Toney était déjà en grande difficulté.

«Qui n’aime pas Randy Couture?» L’annonceur de l’UFC, Mike Goldberg, a déclaré lors de l’émission.

Couture a parsemé Toney de petits coups de poing de la monture, tandis que Toney a fait de son mieux pour tenir et cacher sa tête contre le torse de Couture.

«James n’échappe pas à la hanche», a déclaré Joe Rogan, partenaire de Goldberg lors de la diffusion à la carte. «Il ne met pas ses mains sur les hanches de Randy pour pousser. Randy a des vignes ici, séparant les jambes de James. Il est juste en train de le battre ici. «

Couture se redressa et fit pleuvoir des coups de poing alors que Toney essayait de s’asseoir. La foule de Boston s’est lancée dans un chant: «UFC! UFC! »

Goldberg, apparemment dans un effort pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’illusion d’impartialité, a répondu: «J’adore ça.

Alors que Couture piégeait un Toney ensanglanté contre la clôture, il glissa lentement sur un étranglement de bras-triangle et essaya de le terminer à partir de la monture. Toney n’a fait aucune tentative de défense, mais Couture a suspendu le starter pour alerter l’arbitre Mario Yamasaki de ce qu’il semblait penser être une soumission verbale.

«Il a dit qu’il donnait», a-t-on pu entendre Couture à l’émission.

Mais Toney est resté silencieux et impassible, ni riposter ni offrir des signes de capitulation. C’était s’il pensait que la clé pour se remettre sur pied était de rester aussi immobile que possible, en espérant que Couture pourrait perdre tout intérêt, comme un chat avec sa proie.

Au lieu de cela, Couture l’a manœuvré vers le tapis et a de nouveau giflé le même starter, cette fois en passant au contrôle latéral pour le terminer. Toney a essayé de suivre les instructions de son coin en poussant sa propre main pour lutter contre l’étranglement, mais cela ne servait à rien. Avec un peu plus de trois minutes au premier tour, Toney a signalé sa soumission à Yamasaki et le combat était terminé.

« Ce que nous avons appris à l’UFC 1 est toujours appliqué à l’UFC 118 », a déclaré Rogan.

Dans son entretien d’après-combat, Couture expliquait qu’il avait choisi d’utiliser la jambe simple basse principalement en raison de la rareté de son emploi en MMA. Cela semblait être le retrait auquel Toney serait le moins préparé, mais le plus vulnérable. Pour la réussite discutable de soumettre le boxeur après deux tentatives au même étranglement, Couture a reçu sa ceinture noire de l’entraîneur de jiu-jitsu Neil Melanson.

Mais une fois son triomphe scellé, Couture a fait de son mieux pour offrir une branche d’olivier à la communauté de boxe en donnant à Toney son dû pour sa venue au MMA.

« Je suis un grand fan de boxe », a déclaré Couture dans la cage après le combat. «Je tiens à remercier James d’avoir été le premier boxeur à faire ça. Je pense que nous, les gars du MMA, aimons tous la boxe, et j’espère qu’il y a maintenant tout un tas de boxeurs comme James qui commenceront à aimer le MMA. «

C’était peut-être un espoir un peu trop ambitieux. Les sites de boxe ont décrit Toney comme «impuissant» et «sans défense» dans le combat. Le débat principal était de savoir s’il avait embarrassé le sport de la boxe ou simplement lui-même.

Pour aggraver les choses, l’IRS a mis un privilège sur le jour de paie de Toney de 500 000 $ de l’UFC. Il avait subi une raclée unilatérale, et maintenant il pourrait même ne pas être payé.

Mais alors, peu de gens s’attendaient à quelque chose de différent du combat lui-même. Pourquoi le feraient-ils? Qui, sain d’esprit, penserait que vous pourriez vous lancer dans un tout nouveau sport comme celui-là, avec seulement quelques mois pour vous préparer et concourir au plus haut niveau?

Pas Couture, qui n’a pas tardé à abattre toute spéculation selon laquelle il pourrait être prêt à tenter sa chance contre Toney dans un ring de boxe ensuite.

«Je refuserai respectueusement une telle offre», a déclaré Couture. «Ce serait aussi idiot que je pense que James se lance dans les arts martiaux mixtes ici. Cela irait probablement de la même manière. James allait me mettre KO au premier tour.

«Today in MMA History» est une série MMAjunkie créée en association avec MMA History Today, le média social dédié à revivre «un voyage quotidien à travers l’histoire de notre sport».