Ultimate Fighting Championship (UFC) a réservé la confrontation des poids lourds légers entre Anthony Smith et Aleksandar Rakic ​​tout le chemin du retour en juin, un événement principal pour la carte de combat ESPN + de ce week-end qui a rencontré une indifférence collective.

Aucun manque de respect envers l’une ou l’autre des têtes d’affiche, mais Smith (33-15) vient de se défaire de façon inégale face à Glover Teixeira et Rakic ​​n’a battu personne dans le Top 15. De plus, le 12-2 «Rocket» cherche à rebondir après un la perte de son propre combattant vétéran Volkan Oezdemir.

Ensuite, Jon Jones a abandonné brusquement son titre de 205 livres, donnant aux meilleurs prétendants Dominick Reyes et Jan Blachowicz l’occasion de se battre pour la sangle vacante. Soudainement, ce qui a commencé comme un remplisseur léger et lourd est maintenant devenu un concours avec des implications de titre légitimes.

« Reyes et Jan, ils méritent vraiment de se battre pour le titre », a déclaré Rakic ​​à MMA Junkie. «Thiago Santos contre Glover Teixeira et moi aussi contre Smith est intéressant. Donc, ces trois combats, quand ils vont se terminer, nous allons voir ce qui se passe et nous allons voir qui est le premier challenger du vainqueur de Reyes et Jan. «

Thiago Santos et Glover Teixeira sont tous deux d’anciens prétendants au titre des poids lourds légers qui ont abandonné leurs décisions à Jones. Ils se heurtent le 12 septembre pour ce qui pourrait être la première fissure chez le vainqueur de Reyes contre Blachowicz après avoir jeté la main à l’UFC 253.

Cela signifie que le vainqueur de Smith contre Rakic ​​ce week-end à l’UFC APEX à Las Vegas pourrait être à une victoire de son propre crack à la couronne de division. C’est une très bonne position pour Smith, qui a perdu contre Jones en mars 2019, ainsi que pour Rakic, qui est classé n ° 8 avec 205 livres.

« Je dois faire une déclaration samedi et je dois encore une fois choquer le monde avec ma performance, et voyons ce qui se passera ensuite », a déclaré Rakic. «Maintenant, je me concentre à 100% sur Anthony, et après samedi, quand le combat se termine et que je lève la main, je vais décider de ce que je vais faire et de ce que je vais dire au communauté. »

Dites: «Merci Jon.»

