L’ancien champion intérimaire des poids welters de l’UFC, Colby Covington, n’a pas été impressionné par le récent boycott des joueurs de la NBA, qui ont quitté le terrain et ont refusé de participer aux matchs éliminatoires de mercredi pour protester contre la récente fusillade de Jacob Blake par la police.

« Oh wow, vous avez reporté vos parties?! » Covington a écrit. «Voulez-vous prouver que vous aimez vraiment le changement? Quittez vos emplois de plusieurs millions de dollars et vos vies privilégiées en jouant à un jeu pour enfants, prenez une réduction de salaire massive et effectuez le travail le plus difficile en Amérique. Devenez flics !!!!! »

Blake a été abattu dans le dos à sept reprises par la police dimanche dernier à Kenosha, Wisc., Attisant les incendies de troubles politiques dans un pays encore sous le choc de la mort de George Floyd en mai. Covington a également appelé LeBron James et la MLB dans son tweet pro-flic.

« Je félicite les joueurs des Bucks d’avoir défendu ce en quoi ils croient, des entraîneurs comme Doc Rivers, la NBA et la WNBA pour avoir donné l’exemple », a déclaré l’ancien président Barack Obama. «Il faudra que toutes nos institutions défendent nos valeurs.»

Covington, qui revient dans l’Octogone le mois prochain pour un match rancunier contre l’ancien roi des poids welters Tyron Woodley, est un partisan franc du président Donald Trump et n’est pas étranger à la controverse en ligne, probablement parce que c’est la seule façon dont il peut attirer l’attention de quiconque. lui.