L’entraîneur de boxe américain de la Top Team, Gabriel de Oliveira, est l’un des hommes responsables de la préparation de l’ancienne star de l’UFC, Paige VanZant, pour un nouveau défi dans sa carrière professionnelle, une transition vers le ring de boxe nue après une longue course en MMA.

Fils de Servilio de Oliveira, médaillé de bronze olympique de 1968, qui a fait 19-0 en tant que boxeur professionnel entre 1969 et 1977, Gabriel entraîne une longue liste de combattants de MMA à ATT en Floride, y compris Marlon Moraes, Thiago Santos, Edson Barboza, Santiago Ponzinibbio et Renato Moicano.

Paige VanZant s’entraîne avec Gabriel de Oliveira en Floride.Photo via de Oliveira

De Oliveira obtient également l’ancien prétendant des poids welters de l’UFC Thiago Alves pour ses propres débuts en boxe nue contre Phil Baroni le 19 septembre. Il admet que la transition d’Alves vers le ring carré est «moins difficile» que celle de VanZant en raison de son expérience en muay. Thaïlandais.

VanZant a signé un accord avec les championnats de combat Bare Knuckle après avoir terminé son contrat UFC en juillet, mais seulement deux de ses victoires en MMA l’ont été par KO. Cela dit, de Oliveira garantit que «12 Gauge» sera préparée quand elle fera enfin ses débuts en boxe nue.

« Nous aurons plus de temps pour travailler avec Paige, car elle ne se battra qu’en novembre ou au début de l’année prochaine – nous n’avons pas encore de date fixée – mais nous avons déjà vu comment elle bouge », a déclaré de Oliveira dans un entretien avec MMA Fighting. «Elle n’est pas totalement crue. Nous devrons travailler, ajouter quelques concepts et changer quelques-uns des concepts qu’elle transmet, mais je pense que ce sera une transition en douceur.

«Le plus important est qu’elle soit prête à le faire. Une chose intéressante à son sujet est que nous disons quelque chose et elle le fait, elle veut apprendre, elle a soif de connaissances. Certains autres athlètes avec lesquels nous travaillons finalement, quand nous disons quelque chose, ils disent: «Oh, non, pas ça, je ne veux pas», vous savez? « Je veux ma voie, c’est ma voie. » Elle n’est pas comme ça, elle comprend qu’elle doit s’adapter et faire quelques changements pour bien réussir dans ce nouveau sport. «

Même si la boxe à mains nues a refait surface en tant que joueur sur le marché, de Oliveira dit que la formation d’athlètes pour ce type de matchs est « moins difficile » que de travailler sur la boxe d’un combattant pour un combat de MMA parce qu’il n’y a pas de coups de pied ou de retrait impliqués.

VanZant s’entraîne également avec l’entraîneur de boxe de Dustin Poirier, Dyah Davis, au sein de la Top Team américaine. Davis détient un record de boxe de 25-4-1, et comme de Oliveira, il est le fils d’un olympien, le médaillé d’or 1976 Howard Davis Jr.

«J’étais heureuse qu’elle soit venue ici parce que, même si elle est nouvelle dans ce sport, elle est un grand nom dans les sports de combat et ajoute beaucoup à l’équipe», a déclaré de Oliveira. «C’est un grand défi pour elle et pour nous, de la transférer dans ce sport, dans ce domaine, parce que c’est vraiment nouveau pour elle. Elle n’est pas une boxeuse, nous devrons donc nous concentrer sur cela. »

Le BKFC n’a pas encore annoncé de date et d’adversaire pour le premier match de VanZant. S’adressant à MMA Fighting plus tôt ce mois-ci, VanZant a déclaré que «c’était l’occasion qui m’excitait».

«J’ai été fan de leur sport et c’est quelque chose que je vais vraiment pouvoir montrer ma frappe», dit-elle. «Si vous regardez ma carrière de MMA, ma plus grande chute a été mon jiu-jitsu et ma frappe a été ma passion. Je suis tellement excité de le montrer. «