Le week-end dernier, et après de nombreuses années d’attente, Frankie Edgar a finalement fait ses débuts en poids coq. Ce fut une bonne nuit pour « The Answer » alors que l’ancien champion des poids légers de 38 ans a remporté une décision partagée contre Pedro Munhoz et s’est propulsé dans le classement en devenant, je crois (je n’ai pas vérifié cela) la première personne à jamais. être classé parmi les cinq premiers dans trois divisions différentes de l’UFC.

Mais Frankie méritait-il de gagner? Les opinions divergent, alors parlons de ce qui s’est passé à l’UFC Vegas 7 et de ce qui attend Frankie Edgar.

Qui penses-tu a gagné le combat Edgar ou Pedro? – HONG KONG (@AbdullahShwihdi) 27 août 2020

Eh bien, Frankie a gagné le combat parce que c’est ce qui est inscrit dans le livre des records, mais non, je ne crois pas qu’il le méritait.

Tout le crédit à Edgar qui, à 38 ans et abandonnant une division pour la première fois, avait l’air presque aussi bien que jamais, mais je pense que le fait qu’il ait montré qu’il avait toujours joué plus lourd dans l’esprit des juges que sa performance réelle. . Il était actif, il a jeté une tonne sur le comptoir, et il a décroché un grand nombre de frappes et quelques démontages. En gros, il a été Frankie Edgar pendant 25 minutes. Mais il a également été battu pendant ces 25 minutes.

Munhoz a réussi de loin les frappes les plus puissantes et ses coups de pied dans la jambe ont soulevé la jambe de Frankie. En outre, Pedro a également suivi le rythme de son jab marquant Frankie. Ce n’est pas un de ces combats où Munhoz a infligé plus de dégâts mais Edgar avait l’avantage en volume; Munhoz a décroché 31 autres coups de poing et il l’a fait en s’avançant tout le temps. Honnêtement, c’est assez choquant qu’Edgar ait levé la main et la seule raison pour laquelle je pense que c’est arrivé est le facteur de nostalgie. Sinon, ce combat était plus proche d’un tableau de bord 49-46 Munhoz puis il était 48-47 Edgar.

Qui voulez-vous voir Frankie Edgar se battre ensuite? – Fight Fan (@MMAFightzFan) 25 août 2020

Facile, la même personne qu’il aurait dû se battre pour ses débuts: Dominick Cruz.

Edgar est dans une situation de promotion compliquée. À 38 ans, il veut clairement une course au titre de plus, mais le sommet de la division, dans lequel il se trouve maintenant installé, ce sont essentiellement toutes les personnes qui le battraient. Dieu aime cet homme, mais il ne bat pas Marlon Moraes, Aljamain Sterling, Cody Garbrandt ou Cory Sandhagen. Il ne bat pas non plus Jose Aldo car il ne l’a jamais fait et ne le fera jamais. Ce qui signifie que si vous êtes l’UFC et que vous souhaitez lui obtenir un titre, vous avez des options incroyablement limitées. En gros, vous pouvez soit le réserver contre l’un des noms mentionnés ci-dessus et espérer un petit miracle, soit le réserver contre Dominick Cruz.

Cruz est « le plus grand poids coq de tous les temps » selon l’UFC et il vient de remporter un tir au titre raté. De plus, il est aussi un grand nom et il y a un angle commercialisable pour promouvoir ici les deux légendes qui en font une dernière course. Et c’est un combat qu’Edgar peut gagner (bien qu’il puisse aussi le perdre). Vous réservez Edgar-Cruz pour le début de l’année prochaine, à ce moment-là Petr Yan et Aljo se sont installés et Edgar peut obtenir le vainqueur du combat Yan / Aljo-Moraes / Sandhagen qui semble inévitable.

Jeu facile.

Que pensez-vous de la chance d’Edgar de remporter la ceinture BW à un moment donné dans le futur? – HONG KONG (@AbdullahShwihdi) 27 août 2020

Mince à aucun.

Soyons clairs, il n’ya pas de «point dans le futur» pour Frankie Edgar. Il aura 39 ans en octobre et il concoure dans une catégorie de poids où les combattants vieillissent comme des frites de restauration rapide. Il a besoin d’une chance pour le titre dans les 10 prochains mois pour avoir le moindre espoir, et comme je l’ai mentionné ci-dessus, même lui amener là-bas est une proposition délicate.

Mais si vous l’avez amené là-bas? Je ne vois pas comment il le fait. Celui qui tient la ceinture, il se heurterait à un athlète bien supérieur. Et ce n’est pas comme si Edgar était un puncheur de renom qui pourrait au moins essayer de George Foreman son vieux cul à une ceinture. Edgar devrait dépasser le champion en 25 minutes, et bonne chance pour Petr Yan. Faites-moi savoir comment ce plan se déroule pour vous.

À mon avis, Frankie Edgar est l’un des 10 meilleurs combattants de tous les temps. Il est un membre du Temple de la renommée au premier tour de scrutin et fait partie d’un petit groupe d’élite qui a déjà battu un adversaire du top 10 dans trois catégories de poids différentes. À ce stade, je ne pense pas qu’il puisse remporter un titre dans n’importe quelle catégorie de poids, mais cela n’enlève rien à l’incroyable carrière qu’il a eue et continue de mener. Rien que du respect à Frankie Edgar (même s’il a carrément volé B.J. Penn lors de leur premier combat).

Qui Jones obtiendra pour son premier match chez Heavyweight? Se bat-il immédiatement pour la ceinture? – James Veluya (@methodosis) 27 août 2020

Absolument. S’il ne le fait pas, quelqu’un a foiré d’une manière majeure et majeure. De tous les combattants qui méritent une chance au titre immédiate, Jon Jones est en tête de liste. Il est probablement le meilleur combattant de tous les temps, et plus précisément, la division des poids lourds légers ne devrait pas exister. Tout ce qui dépasse 185 livres devrait simplement être déclaré poids lourd car ces deux divisions sont minces comme du papier et pour la plupart terribles.

Jon Jones va remporter le titre des poids lourds. Comment fait-il? – Cntbunkacheeze (@cntbunkacheeze) 28 août 2020

Eh bien, je pense que Francis Ngannou va assommer Stipe Miocic lors de leur match revanche, revendiquant le titre des poids lourds, ce qui signifie que Jones va devoir battre Ngannou. Je ne suis pas sûr qu’il le fera, mais s’il le fait, j’imagine que cela ressemblerait beaucoup à la victoire de Stipe sur Ngannou.

Jon Jones le combattant est un paradoxe intéressant d’être largement surestimé pour beaucoup de choses et sous-estimé pour beaucoup d’autres. Par exemple, Jones et la plupart des fans pensent qu’il est un bon combattant. Il craint vraiment. C’est pourquoi je devrais avoir perdu contre Dominick Reyes et presque perdu contre Thiago Santos. Le jeu de jambes de Jones est médiocre et sa boxe est au mieux adéquate. Mais parce qu’il a d’énormes avantages physiques qui fonctionneraient bien pour un combattant, il en est maintenant devenu un, bien qu’il ne montre aucune prédilection pour cela.

Inversement, Jones est le meilleur chasseur d’intérieur de l’histoire du sport. Son travail du corps à corps est sublime et terrifiant, et par coïncidence, c’est là qu’il serait le mieux servi contre Ngannou de toute façon. Si Jones essaie d’obliquer Francis à mort, il risque d’être coupé par un faneur et de dormir. Au lieu de cela, il devra pénétrer à l’intérieur de Ngannou et étouffer son pouvoir, puis travailler le plus grand homme avec les coudes, les genoux et les démontages. Et malheur à Ngannou si Jones peut le faire tomber. Stipe pourrait s’allonger sur vous et vous frayer un chemin vers une décision, mais Jonny Bones ne jouera pas à ces jeux. Les arcs infernaux arrivent.

Donc, je suppose que c’est comme ça qu’il gagne, il réduit les distances, fait trébucher Ngannou au sol, puis coudes son visage. Ou, si Stipe gagne, eh bien, Stipe n’a pratiquement aucune chance. Jon est juste un match terrible pour lui et Jon gagne probablement comme il l’entend.

La seule façon d’éclaircir la division des 145 lb est un tournoi d’une nuit à 8 hommes. Laissez-moi voir votre support. – Daniel Pompilio (@elpompilio) 26 août 2020

Eh bien, je pense qu’il existe des moyens plus simples, mais je vais faire comme demandé:

Premièrement, Max Holloway passe au poids léger car il a fait beaucoup à 145 ans et je veux le voir combattre Tony Ferguson.

Deuxièmement, mon support ressemble à ceci:

Brian Ortega contre Chan Sung Jung – Monte le plan de classement mais le boeuf doit être réglé.

Josh Emmett contre Arnold Allen – Je dois faire des rematchs au premier tour.

Zabit Magomedsharipov contre. Ryan Hall – Vous ne pouvez pas me dire que Ryan Hall n’a pas vraiment la chance de jouer le spoiler ici.

Yair Rodriguez contre. Calvin Kattar – Il y aura de la violence.

De manière réaliste cependant, la vraie réponse pour la clarté à 145 est déjà devant nous: le vainqueur de Brian Ortega contre Korean Zombie est le prochain challenger au titre. En plus d’être un gros combat, les deux hommes méritent le coup à Volkanovski et, désolé Zabit, mais vous avez besoin d’une victoire de plus avant de pouvoir obtenir une chance au titre. Ce sont les pauses, homme de 15 minutes.

Si / quand Ben Askren prend sa retraite, qui devrait-il se battre étant donné qu’il ne reviendra probablement que pour un combat? – Daniel Pompilio (@elpompilio) 26 août 2020

C’est un appel vraiment difficile, mais je pense qu’il n’ya qu’un seul nom qui ait du sens. Il n’y a tout simplement pas de candidats évidents pour lui. Toutes les personnes avec lesquelles Askren a eu du mal pendant son bref passage à l’UFC sont, pour être franc, trop bonnes pour le combattre et quiconque possédant un talent comparable n’aurait pas un nom qui l’intéresserait. Ensuite, il y a la troisième catégorie de combattants de renom qui serait un match égal pour lui mais qui n’aurait aucun intérêt dans ce combat (un diagramme de Venn de cette catégorie et Nate Diaz est un cercle parfait).

Alors, avec qui cela nous laisse-t-il? Anderson Silva.

Soyons réalistes, gagnons, perdons ou nulles, Andy Silver ne prend pas sa retraite après le combat d’Uriah Hall. L’Araignée continuera, brisera nos cœurs et son corps dans sa quête sans fin d’auto-immolation. Alors, qui peut-il se blesser contre le bail? Pourquoi nul autre que Benjamin Askren! Ce combat serait essentiellement la version Dollar Store de Silva-GSP que nous voulions tous depuis si longtemps et à la fin, cela pourrait même être une sorte de plaisir stupide.

Fais que ça arrive, Dana!

Merci d’avoir lu cette semaine et merci à tous ceux qui ont envoyé des Tweets! Avez-vous des questions brûlantes sur au moins indirectement les sports de combat? Alors vous avez de la chance, car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et moi y répondrons! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou insensés. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.