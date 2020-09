(Note de l’éditeur: cet article a été publié à l’origine dans le Lansing State Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY.)

Un deuxième homme est décédé après une fusillade le 4 août dans un centre commercial du sud de Lansing, a déclaré mercredi sa mère.

«Avec une grande tristesse, je dois annoncer aujourd’hui qu’à 18 heures (mardi) après-midi, Marcus (Jackson-Burton) a également été déclaré mort», a déclaré Miranda Hinton, la mère de Jackson-Burton.

Hinton a pris la parole lors d’une conférence de presse le 6 août au centre des opérations du département de police de Lansing. Elle était aux côtés des membres de la famille des deux victimes, des enquêteurs, du chef de la police de Lansing, Daryl Green, et de la représentante de l’État Sarah Anthony (D-Lansing), entre autres.

Des orateurs, dont des membres de la famille, Green et Anthony, ont appelé à la fin de la violence et ont exprimé leur chagrin et leur frustration tout en louant le travail des enquêteurs et la coopération des témoins.

Jackson-Burton, 32 ans, d’Arlington, au Texas, était le demi-frère de Steven Lee Jackson, 31 ans, qui a été déclaré mort sur les lieux de la fusillade.

Un suspect, Zacharey Leigh Diederichs, 31 ans, de Lansing, a été arrêté et accusé de meurtre, d’agression avec intention de meurtre et de cinq chefs d’accusation d’armes, selon les archives du tribunal de district 54A.

La mort de Jackson-Burton entraînera probablement des amendes.

Les décès représentent les sixième et septième homicides à Lansing en 2020.

Selon les membres de la famille, Jackson-Burton et Jackson avaient tous deux vécu à Lansing avant de déménager dans différentes parties du pays; Jackson-Burton au Texas et Jackson à Atlanta.

Ils venaient de rentrer au Michigan pour différentes raisons avant le tournage.

«Mon fils a eu ses enfants avec lui pendant un mois en vacances d’été», a déclaré Hinton à propos de Jackson-Burton. «Et tout ce qu’il a fait lundi, c’est les ramener à la maison chez leur mère, les déposer, rencontrer son frère, et une heure plus tard, je reçois un coup de fil au travail, que votre fils a été abattu.

« Marcus n’était en ville que pendant une heure », a déclaré Dequan Towsend, combattant de l’UFC et frère des deux hommes tués. « Je n’ai même pas eu la chance de voir Marcus. »

Les membres de leur famille se souviennent affectueusement des deux hommes.

Jackson-Burton était «le meilleur père absolu», a déclaré Hinton. «Il n’a jamais manqué un match de football, n’a jamais manqué un match de basket. Il faisait participer ses enfants à la piste », dit-elle en retenant ses larmes. «Il a fait tout ce qu’un citoyen modèle est censé faire.»

Hinton a déclaré que son fils travaillait de 10 à 14 heures dans une usine de General Motors au Texas pour subvenir aux besoins de sa famille. Hinton a également déclaré que plusieurs des organes de son fils avaient déjà été donnés. Elle rayonnait de fierté tout en expliquant.

«Même dans ma perte, pour savoir quel homme si remarquable que j’ai élevé, pour qu’il fasse réellement le don de la vie», dit-elle. «Et sachant que dans sa mort, il fait encore une différence, quelque part dans ce monde et que son héritage vivra, pas seulement à travers ses enfants, mais la vie de quelqu’un d’autre, il fait une différence. Je suis donc reconnaissant pour cela. «

«Marcus et moi, vous ne verriez pas l’un sans l’autre», a déclaré Townsend. «Nous partons en vacances ensemble, nous parlons au téléphone tous les jours. C’est mon meilleur ami. «

Townsend a déclaré qu’il avait élevé Steven Jackson et leur sœur après le décès de leur mère. Steven Jackson avait déménagé à Atlanta pour poursuivre une carrière dans la danse et le mannequinat.

«J’ai toujours été fier de lui», a déclaré Townsend. «Je l’ai aidé à déménager à Atlanta pour suivre ses rêves et danser. Il était à l’école de danse ici et avait une plus grande opportunité à Atlanta.

Les pertes des deux hommes ont également fait des ravages sur la famille, car ils ont exprimé leur chagrin, leur colère et leur perplexité.

«Cela n’a aucun sens», a déclaré Hinton. «Il n’a rien fait. Il n’a absolument rien fait. Mon fils ne méritait pas ça.

«Pour un lâche, prendre un père, un fils, un frère ou une sœur loin de leur famille comme ça est tellement injuste», dit-elle.

«Il est difficile de pleurer quand je dois être forte pour mes frères aînés et ma sœur et pour ma famille, pour essayer de garder la tête haute. Mais ça fait mal. Cela m’a vraiment brisé le cœur », a déclaré Townsend.

La police a déclaré qu’une arme à feu avait été retrouvée au cours de l’enquête. Lundi, on ne savait pas si Diederichs connaissait l’un des deux frères ou s’il avait discuté de ce qui avait conduit à la fusillade.