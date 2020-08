Ce soir sur WWE RAW, nous avons vu l’ancien champion NXT Keith Lee faire ses débuts dans la distribution principale. La nouvelle de son appel à la marque rouge a été confirmée lors du PPV SummerSlam hier soir. Cependant, l’univers de la WWE n’était pas entièrement satisfait de certains éléments des débuts de Keith Lee sur WWE RAW.

La WWE a décidé de changer son thème d’entrée et a abandonné une musique assez « générique ». Certains fans ont également expliqué comment leur premier jour sur WWE RAW s’est avéré. Le premier adversaire de Keith Lee dans la série n’était autre que Randy Orton, mais la fin de ce match a été décevante pour beaucoup.

Plus tôt dans la soirée, Randy Orton avait attaqué Drew McIntyre alors que ce dernier célébrait sa grande victoire à SummerSlam. Après cela, «The Viper» s’est adressé à l’univers de la WWE et a expliqué qu’il était toujours meilleur que le champion de la WWE. Il a été interrompu par Keith Lee, qui a fait ses débuts et a défié Orton pour un match.

Les deux superstars se sont rencontrées plus tard dans la soirée dans un match au rythme lent. Keith Lee avait l’air bien à l’intérieur du ring, mais le combat n’a pas duré assez longtemps pour porter un jugement approprié. Le premier match de Lee sur WWE RAW s’est terminé par une disqualification lorsque Drew McIntyre est revenu et a attaqué Randy Orton. Orton et McIntyre ont tous deux commencé à se battre alors que Keith Lee disparaissait à l’arrière-plan.

Après avoir été brutalement battu par Randy Orton, Drew McIntyre a été transporté d’urgence dans un établissement médical local dans une ambulance. Nous avons ensuite vu une interview dans les coulisses de Keith Lee, au cours de laquelle il a dit qu’il ne voulait pas que Drew McIntyre interfère avec son premier match sur WWE RAW.

Cependant, ce sont de bons amis et Lee pense que McIntyre est un homme dur qui peut combattre les blessures qu’il aurait pu subir ce soir. Vers la fin, il a taquiné une éventuelle revanche avec Randy Orton, et il a été confirmé plus tard que Lee affrontera Orton à Payback dimanche.

Twitter réagit au changement de la chanson thème d’entrée de Keith Lee sur WWE RAW

Étonnamment, le fait de ne pas entendre la chanson thème de «Bask in his Glory» à l’entrée de Keith Lee n’a pas été bien accueilli par de nombreux téléspectateurs. Les gens ont fait valoir qu’il aurait été mieux si le créateur lui avait fait garder sa chanson thème «Limitless». WWE Universe s’est immédiatement adressé à Twitter pour exprimer sa déception.

Vince McMahon quand il a dit ce qu’il voulait que la nouvelle musique de Keith Lee ressemble à #WWERaw pic.twitter.com/B2v7ZFvY0L – stayathomepapi (@KevinGetsRad) 25 août 2020

La nouvelle musique de Keith Lee #WWERaw pic.twitter.com/PssFXUxHgP – Dan Brown (@LyonsGamezYT) 25 août 2020

Oui, je suis d’accord… pas fan de la nouvelle musique et du matériel de Keith Lee…. Mais n’oublions pas…. Polka Dots est passé. #WWERaw pic.twitter.com/mTBwi5dWAY – David Herro (@DavidHerro) 25 août 2020

Keith Lee veut qu’Orton fume. Aussi smh chez Keith Lee nouvelle musique – Random Acts Of Podcast (@raopodcast) 25 août 2020

