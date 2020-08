Roman Reigns est officiellement devenu le nouveau Paul Heyman pendant les derniers instants de SmackDown, et les fans ne l’ont pas vu venir.

C’était une surprise bien méritée qui a donné aux personnages de Roman Reigns et Paul Heyman une nouvelle direction. Cependant, à quoi les fans de l’alliance de rêve devraient-ils s’attendre dans les mois à venir?

Nous avons déjà plusieurs rapports sur les projets de la WWE pour le fantastique nouveau duo à l’écran.

CROYEZ. CETTE. 😮 😮 ​​😮 😮 # SmackDown #WWEPayback #UniversalTitle @WWERomanReigns @HeymanHustle pic.twitter.com/4IMYLyp27f – WWE (@WWE) 29 août 2020

PWInsider rapporte qu’en tant que nouveau Paul Heyman Guy, Roman Reigns devrait être signé comme le meilleur talon de SmackDown.

Le rapport a confirmé que Braun Strowman serait également un talon à temps plein à l’avenir. Dans un tel scénario, la WWE aurait l’intention de lancer « The Fiend » Bray Wyatt en tant que babyface. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la WWE veut que Bray Wyatt soit le meilleur babyface de SmackDown.

Spoiler possible sur les plans du WWE Universal Championship pour Roman Reigns

Un rapport distinct de Paul Davis de WrestlingNews.co a déclaré que des sources ont révélé que le plan est que Roman Reigns remporte le championnat universel ce dimanche à Payback.

Roman Reigns, Bray Wyatt et Braun Strowman ont signé l’accord pour leur match de championnat universel sur l’épisode de SmackDown de cette semaine, le producteur Adam Pearce jouant un rôle de premier plan dans les segments.

Le match Triple Threat No Holds Barred verrait The Fiend défendre son titre nouvellement remporté contre The Big Dog et The Monster.

Roman Reigns est revenu à SummerSlam et a déclenché une attaque implacable contre Strowman et The Fiend après la victoire du titre Universal de Wyatt. Reigns a montré un côté impitoyable à son personnage, et il a été rapporté que la WWE voulait que Reigns ait un avantage sur lui.

Les fans réclament un changement dur de Roman Reigns depuis des années, et bien qu’un ancien employé légendaire de la WWE pense qu’il est un peu trop tard, le fait que la WWE est prête à faire de Reigns le talon principal de l’entreprise est un signe de sa tentative de rafraîchir le produit.

Roman Reigns et Paul Heyman ont déjà fière allure ensemble, mais le partenariat pourrait affecter les projets futurs de Brock Lesnar.

Paul Heyman pourrait-il être le défenseur de Reigns et Beast Incarnate en même temps? Ce serait une équipe avec laquelle aucune superstar ne voudrait jouer, mais la WWE y parviendra-t-elle? Pour l’instant, les fans devraient s’asseoir et profiter du changement dur de Roman Reigns en tant que gars de Paul Heyman.

