L’action au «ONE Championship 113: A New Breed» à Bangkok a été dominée par le muay thaï à un tel point que même l’artiste hors pair des combats de MMA de la nuit était un combattant de muay thaï.

Yodkaikaew Fairtex (6-2) a produit une masterclass dévastatrice alors que le combattant thaïlandais a abattu l’Américain Alex Schild (5-4) au troisième tour de leur combat à l’Impact Arena.

Fairtex ne s’est pas concentré exclusivement sur les jambes de Schild – un certain nombre d’efforts brusques sur le corps et la tête ont également trouvé leur marque tout au long du combat – mais c’est son attaque contre les mollets et les cuisses de Schild qui s’est avérée décisive alors que « Y2K » a battu son homme à un arrêt au troisième tour pour remporter sa deuxième place au championnat ONE en seulement 14 jours.

Fairtex a terminé John Shink au deuxième tour à l’Impact Arena à peine 14 jours plus tôt au ONE Championship 111, et il est retourné au même endroit pour marquer une autre grande victoire afin de créer un élan dans la division des 135 livres de la promotion.

Les autres gagnants du MMA de la soirée étaient la prétendante invaincue aux poids atomiques Denice Zamboanga (8-0) et son frère Drex Zamboanga (9-5), qui ont tous les deux obtenu des finitions de soumission, alors qu’il y avait un choc dans l’événement principal, alors que la starlette thaïlandaise Stamp Fairtex l’a perdue. UN titre de Muay Thai poids atomique à la challenger brésilienne Allycia Hellen Rodrigues.

Les résultats du MMA «ONE Championship 113: A New Breed» incluent:

Denice Zamboanga bat. Watsapinya Kaewkhong via soumission (Americana) – Round 1, 1:28

Drex Zamboanga bat. Detchadin Sorsirisuphathin via soumission (étranglement arrière nu) – Round 2, 4:58

Yodkaikaew Fairtex bat. Alex Schild via TKO (grèves) – Ronde 3, 1:21