L’ancien champion des poids mi-moyens et moyens de l’UFC, Georges St-Pierre, sourit quand il pense à un combat avec Khabib Nurmagomedov. Mais il en faut trois pour danser le tango, et il pense qu’un parti ne veut pas danser.

S’adressant à BT Sport, St-Pierre a qualifié les chances d’un autre retour dans l’octogone de «incroyablement faibles» étant donné l’issue probable d’une autre victoire au titre: la retraite.

«C’est tentant, et je continue de m’entraîner dur», dit-il. «Maintenant, c’est COVID, il est donc illégal d’entraîner des sports de combat ici. Je m’entraîne dur et je sens que je suis à mon meilleur. Mais le combattant est toujours le dernier à savoir quand votre temps est écoulé. Je ne sais pas.

«Il faut trois parties pour se battre: il faut un adversaire, un autre adversaire et l’organisation. Et je ne sais pas si l’organisation voudrait cela. Je m’enfuis avec les poids welters, je m’enfuis avec les poids moyens. Ils ne veulent sûrement pas que je m’enfuie avec le poids léger. Et j’ai 39 ans. Je ne pense pas pouvoir aller au 155 [pounds] sans que ma performance ne soit compromise.

Nurmagomedov, qui défendra ensuite la ceinture dans un unificateur de titre face au champion par intérim Justin Gaethje à l’UFC 254, a appelé à plusieurs reprises à une confrontation avec St-Pierre. L’équipe du champion des poids légers a identifié St-Pierre comme un adversaire qui pourrait sceller son héritage en tant que meilleur invaincu et incontesté de l’histoire du MMA. Mais depuis le début, il y a eu des obstacles à contourner. Avant tout, un promoteur.

Le président de l’UFC, Dana White, n’était pas ravi lorsque St-Pierre a pris sa retraite après avoir capturé la ceinture des poids moyens de l’actuel ancien champion Michael Bisping, rompant sa promesse de défendre le titre lorsqu’un cas de colite a forcé la main des Québécois. Et donc, lorsque Nurmagomedov a lancé un superfight, l’exécutif de l’UFC l’a rapidement abattu.

Récemment, White a indiqué qu’il pourrait adoucir sa position sur la question. La mort du père de Nurmagomedov a semblé susciter une certaine empathie chez le promoteur du combat, qui a déclaré qu’il donnerait au champion autant de temps que nécessaire pour se remettre de sa perte. En fait, ce n’était pas long. Mais en hommage à Nurmagomedov, White a déclaré qu’il entretiendrait l’idée d’un combat avec GSP.

St-Pierre n’aurait peut-être pas reçu ce mémo, ou il pourrait supposer que l’apparente démonstration de bonne volonté n’était pas grave. Mais ce n’est pas le seul obstacle au combat, a-t-il déclaré. Une réduction à 155 livres pourrait ne pas être possible.

«Khabib se bat à 155 ans, mais je crois qu’il est plus lourd que moi», a expliqué St-Pierre. «Il marche avec un poids plus lourd. Il est plus jeune que moi, donc il peut mieux fluctuer son poids. Je n’ai jamais été fan de la réduction du poids, donc je ne l’ai jamais fait. Je veux dire, j’ai perdu du poids, mais je n’ai pas perdu beaucoup de poids par rapport à la plupart des gars. J’ai peur des conséquences à long terme. Et physiquement, je suis très en forme. Je n’ai pas beaucoup de rétention d’eau et de graisse lorsque je suis à mon poids de marche. »

St-Pierre pense que Nurmagomedov pèse 185 livres, alors qu’il n’a jamais dépassé 200 au cours de sa carrière à l’UFC. Il est peut-être encore plus maigre maintenant qu’il souscrit à un régime qui l’aide à contrer les effets de la colite, qu’il pense avoir peut-être vaincue par des changements de nutrition et de mode de vie.

«Je pourrais aller faire un autre test pour voir si je souffre toujours de colite, car une fois que vous l’avez, vous êtes coincé à vie», a déclaré St-Pierre. «Mais je ne ressens plus aucun symptôme. Je n’ai pas de médicaments et je n’ai besoin de rien. »

Alors peut-être que le poids n’est pas un obstacle aussi important. À l’heure actuelle, St-Pierre peut s’occuper d’une variété de projets, alors il prétend ne pas avoir besoin de se battre. L’idée le fait sourire. La réalité apporte un haussement d’épaules.

Consultez l’interview ci-dessous.