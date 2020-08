Luke Rockhold est intéressé à combattre Darren Till en Angleterre à l’O2 Arena.

L’ancien champion des poids moyens a récemment annoncé qu’il ferait un retour et a envoyé un message à la division. Maintenant, il appelle ses tirs car il veut revenir contre Till car il pense que c’est un combat amusant et un combat gagnable pour lui.

«J’aime le combat de Till. Jusqu’à ce que ce soit un combat amusant, ce serait amusant à faire dans l’arène O2… Je ne sais pas ce que je ressens en me battant sans fans », a déclaré Rockhold sur Food Truck Diaries avec Brendan Schaub. «Il prend toute cette vapeur, tout le vent de vos voiles. J’aime faire l’histoire, j’aime y aller, la crème monte au sommet quand on met toute la pression. C’est la pression, c’est l’obstacle du combat, c’est pourquoi j’aime ça. «

Si le combat de Darren Till ne peut se concrétiser, Luke Rockhold a deux autres noms en tête si Jack Hermansson ou le match revanche avec Chris Weidman. L’ancien champion dit qu’il n’est pas fan de la façon dont Weidman continue de parler de lui et qu’il adorerait le faire taire à nouveau.

«J’aime Jack Hermansson, l’enfant a bien fait pour lui-même. Chris Weidman ouvre toujours la bouche, j’aimerais bien lui fermer la bouche », Luke. Rockhold a déclaré: «Il parle toujours après le combat comme s’il me battait ou me battait sans jamais vraiment se taire à ce sujet. Il n’y a rien de pire qu’un gars qu’une fois que vous les avez battus et qu’ils continuent de faire couler leur bouche. Cela ne me dérangerait pas de fermer cette porte. «

Pour l’instant, Luke Rockhold se concentre sur son poids et sa santé. Il ne sait pas quand il fera son retour. Il dit que ce sera probablement au poids moyen et espère que cela se produira lorsque les fans pourront être là.

Seriez-vous intéressé à voir Luke Rockhold contre Darren Till?