Le prétendant poids moyen de l’UFC, Ronaldo Souza, a fourni une mise à jour après avoir été testé positif au COVID-19 avant son combat à l’UFC 249 en mai.

Souza, connu sous son surnom de «Jacare», est l’un des plus grands poids moyens de tous les temps et l’un des meilleurs combattants à ne jamais se battre pour un titre UFC. Cependant, le Brésilien de 40 ans chevauche actuellement un dérapage de deux combats contre Jan Blachowicz et Jack Hermansson. Il espérait revenir dans la colonne des victoires contre Uriah Hall à l’UFC 249, mais un test COVID-19 positif l’a forcé à quitter son combat en mai et il n’a plus concouru depuis.

S’adressant à Marcelo Alonso de Sherdog.com, Souza a déclaré qu’il se sentait mieux après le COVID-19. En fait, il est aux prises avec un autre problème maintenant, une blessure à l’épaule, bien qu’il s’attende à être bientôt en pleine santé.

« Je vais bien. Je suis à Vegas pour travailler à l’UFC P.I. J’ai une blessure à l’épaule. Dans quelques semaines, je serai bon », a déclaré Souza.

«Comme vous le savez, j’ai eu le COVID-19 mais j’étais asymptomatique. Je n’ai aucun symptôme. Je suis juste resté à la maison en quarantaine et j’ai attendu que le virus quitte mon corps. Quand j’ai eu mon test COVID-19 négatif, j’ai l’impression que ma vie est revenue à la normale. «

Bien qu’il ait 40 ans, Souza a montré qu’il était toujours un des meilleurs combattants lors de sa défaite par décision partagée contre Blachowicz, un combat que beaucoup pensaient que Souza avait gagné. Blachowicz se bat maintenant contre Dominick Reyes pour le titre vacant des poids lourds légers UFC lors de son prochain combat. Alors que le combat de Blachowicz était à 205 livres, Souza reviendra en poids moyen pour son prochain combat.

Souza, qui a combattu tous les meilleurs poids moyens du monde, espère une revanche contre Robert Whittaker ou Kelvin Gastelum lors de son prochain combat. Souza avait précédemment perdu contre Whittaker par KO et Gastelum par décision partagée. Bien que Whittaker soit réservé contre Jared Cannonier ensuite, Souza se rend compte qu’il n’est pas susceptible d’obtenir ce combat ensuite.

«J’aimerais me venger de Kelvin Gastelum ou de Robert Whittaker. Je pense que ce combat sera bon pour moi », a déclaré Souza. « (Mais) je pense que cela n’arrivera pas. »

La légende brésilienne y monte en âge et à 40 ans, il est l’un des plus anciens combattants de l’UFC en ce moment. Cependant, Souza prévoit toujours de se battre pendant trois ans de plus.

«Mon corps est bon. Je crois que je peux me battre pendant trois ans », a déclaré Souza.

Qui voulez-vous voir Ronaldo Souza se battre ensuite?