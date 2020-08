Après une victoire de retour spectaculaire, Mallory Martin a tout laissé passer dans la cage.

L’espoir des poids de paille a déclenché un cri fort après avoir soumis Hannah Cifers lors du match d’ouverture de la carte préliminaire de l’UFC Vegas 8 samedi à l’UFC APEX à Las Vegas. La joueuse de 26 ans a remporté sa première victoire dans l’octogone dans un revirement étonnant après avoir presque terminé au premier tour. Mais ce n’était pas la seule raison pour laquelle elle était si émotive.

Après le combat, Martin a dit à Cifers qu’elle lui avait sauvé la vie. Martin a expliqué le commentaire dans une interview d’après-combat dans les coulisses.

«J’étais dans une situation difficile mentalement», a-t-elle dit, retenant ses larmes. «Et je n’avais rien à espérer, j’étais déprimé et je combattais juste mes propres démons. J’ai eu un camp difficile, mais avant de commencer le camp, je m’occupais de certaines choses. Si ce n’était pas pour elle qui avait pris le combat, j’aurais probablement encore combattu, mais juste pour qu’elle soit intervenue et être dans la cage avec moi signifiait beaucoup pour moi, parce que je ne sais pas si je serais là si ce n’était pas pour ça.

«Mes entraîneurs, je ne sais pas s’ils savaient que je luttais autant que moi, mais ils se sont présentés pour moi chaque jour. Alors, comment pourrais-je ne pas me présenter pour eux, vous savez?

Bien que Martin n’ait pas précisé davantage ses problèmes personnels, elle a dit que sa célébration d’après-combat était une libération cathartique après avoir traversé une période difficile de sa vie.

« Cette année a été assez difficile pour moi avec tout ce qui se passe, et j’ai eu d’autres problèmes, alors j’ai juste essayé de revenir à mon ancien moi, et je pense que cela a montré mon ancien moi, » Dit Martin.

La première victoire de Martin à l’UFC n’a pas été facile. Elle a été gravement secouée par Cifers au premier tour, et si elle n’avait pas attrapé instinctivement Cifers pour la ralentir, le combat de samedi aurait pu être une histoire complètement différente.

Au lieu de cela, c’est Martin qui est sorti agressif dans la seconde, abattant immédiatement Cifers et se fraye un chemin vers une soumission d’étranglement à l’arrière qu’elle a verrouillée environ 90 secondes après le début de la manche. Bien qu’elle ait été étourdie sur le moment, elle a eu la chance de revoir le combat et de voir à quel point elle était proche de perdre.

«Je n’avais même pas réalisé – je l’ai déjà regardé, en regardant en arrière j’étais comme, [the referee] aurait pu facilement arrêter cela, ou il en était proche », a déclaré Martin. «J’ai pris des décisions intelligentes, comme j’ai tiré sur un tir, elle s’est étalée, je me suis relevé. Elle m’a mis contre la cage, j’étais un peu bancal contre la cage et puis j’ai tiré la garde.

«Mais mentalement j’étais dans le combat, et je savais que je devais juste la faire arrêter. Qu’il s’agisse de la serrer contre elle ou de tirer la garde, de la mettre sous ma garde et de la tenir, mais au moment où je suis revenu à mon tabouret, j’étais complètement là et je me sentais bien.

Même avec Cifers manquant de poids pour le combat d’une livre, Martin ne pouvait pas lui en vouloir et elle a dit qu’elle avait affronté des adversaires qui avaient raté une plus grande quantité auparavant.

Maintenant 1-1 à l’UFC, Martin attend déjà avec impatience une autre réservation, et elle espère atterrir sur la carte du 31 octobre. Elle n’a pas prévu que tous ses combats soient aussi dramatiques, mais elle a admis qu’elle avait aimé créer un retour cette fois.

« Je veux dire que je ne peux pas rester assis ici et dire: » Oh, dommage « , a déclaré Martin à propos du combat contre l’adversité. «Je pense que c’est cool. Je pense que c’est ainsi que se font les champions, alors je pense que c’était dans mes cartes et j’ai joué mes cartes. »