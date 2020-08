Le Sugar Show est officiellement devenu le Salty Show. C’est le nom de la dernière vidéo mise en ligne par « Sugar » Sean O’Malley, qui il y a quelques semaines à peine était le prospect le plus en vogue à l’UFC. Puis sa cheville a cédé (à nouveau) lors de son grand combat à l’UFC 252 contre Marlon «Chito» Vera et maintenant il ressemble beaucoup à du dogfood pour de nombreux anciens fans.

Pas seulement parce que les combattants fragiles vont rarement loin dans le sport, mais parce qu’il a été un gros perdant pendant toute cette épreuve. Comme si rejeter Vera en tant que compagnon et la victoire comme un coup de chance n’était pas assez mauvais, O’Malley double maintenant et ajoute un peu de colère aux fans qui continuent d’appeler son mauvais esprit sportif.

« J’ai vu beaucoup de gens dire: » Wow, mec, prends ta perte comme un homme « , a déclaré O’Malley dans la vidéo. « Et je ne comprends pas ça, » Prends ta perte comme un homme. « Je perds tous les jours. Je suis allé au jiu-jitsu et je me suis entraîné dur aujourd’hui et devinez quoi? J’ai été soumis. J’ai perdu. J’ai giflé la main de ce mec, j’ai dit: «C’était malade, brotha.» Donc je ne comprends pas ce que tu dis. »

«Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais j’essaie de trouver une formule pour le dire et de vous donner un contexte pour savoir où sont mes pensées», a-t-il poursuivi. «En me battant … sur papier, je suis 12-1. J’ai perdu le 15 août. Je suis 12-1. Et dans ma tête, je n’ai pas perdu la merde. J’ai 12-0, je n’ai pas perdu. Et vous étiez comme « Eh bien, vous avez perdu. » Je comprends. Je comprends que j’ai perdu mais mentalement je n’ai pas perdu. »

D’accord, toujours le genre de choses que tu voudras peut-être garder pour toi, mais je comprends. Certains combattants ont besoin de ce genre de mentalité pour continuer. Mais alors O’Malley commence vraiment à creuser.

«Vous allez revoir ce combat», dit-il. «J’étais sur le point de commencer à lui frapper le cul! Et vous êtes « Ouais, mais vous ne l’avez pas fait! » Et vous avez raison, je n’ai pas fait. Mais si vous avez regardé, si vous savez ce qu’est un coup de pied au mollet, allez me regarder donner un coup de pied au mollet. Ça fait mal. J’ai reçu des coups de pied de mollet, j’ai été lâché par des coups de pied de mollet en combat. Il y a longtemps, je me souviens de la première fois que je me suis fait botter le mollet par John Moraga. Je suis comme « Oh mon dieu qui fait vraiment mal! » Cela ne fait pas ce qui a poussé mon pied à faire ce qui est arrivé à mon pied. »

«J’ai reçu un coup de pied sur le nerf ici. Chito … il a eu de la chance, oui. At-il gagné? Oui. Il a frappé ce nerf dans ma cheville. J’avais une attelle de cheville, mon entraîneur l’a desserrée juste avant de partir, je me dis: « C’est trop serré. » Le nerf m’a laissé tomber le pied, puis je me suis foulé la cheville comme quatre fois et des gens qui parlent de merde comme « Tu es un mec de chatte! » Je suis le même gars qui s’est battu avec un pied cassé, une opération de lis franc, une opération assez importante, pendant trois minutes. Alors j’étais là-bas en train de rouler ma cheville pour essayer d’assommer ce mec. At-il gagné? Oui. Suis-je invaincu? Oui, mentalement, j’ai 12-0. Je n’ai pas perdu la merde. Je dominais ce combat. Je me suis senti supérieur là-dedans jusqu’à ce que mon pied cède.

«Je sais, vous les gars. J’ai probablement l’air stupide mais ça va parce que regarde-moi, je ne suis pas si intelligent que ça. Mais je suis un peu intelligent parce que vous regardez cette vidéo et devinez quoi, je suis payé pour faire des vidéos, alors vous commentez ma merde en détestant ça me paie. «

À moins que vous ne le lisiez ici et que vous ne cliquiez pas sur sa vidéo, bien sûr.

« Il y a quelques vrais fans de » Sugar « là-bas, je vous apprécie les gars », a-t-il conclu. «Je veux juste enlever ça de ma poitrine. Si vous avez regardé la vidéo, son orteil a touché ce nerf. Accident bizarre. Vous savez que vous avez vu cela arriver à Michael Chandler, c’est arrivé à Henry [Cejudo] une fois quand il se bat. Il est revenu, son pied est revenu, ce nerf ou quoi que ce soit est revenu et il n’avait plus de pied tombant. Je pense que la mienne n’est pas revenue parce que l’attelle de la cheville était trop serrée, mais je ne sais pas, j’aime juste trouver des excuses. «

Quant à savoir quand O’Malley pourrait boiter son chemin de retour dans la cage?

« Je serai peut-être de retour d’ici la fin de cette année, ce serait idéal », a prédit O’Malley. «J’étais en physiothérapie lundi, j’étais au gymnase lundi. Je n’ai manqué aucun jour. C’est à ce moment-là que les gens disent de prendre la perte comme un homme, je suis au gymnase lundi à travailler sur ce que je peux faire. Je ne peux évidemment pas aller m’entraîner à plein, tu sais? … Je suis constamment au gymnase, je m’améliore constamment. Quoi que je puisse faire, si je dois aller au gymnase, me glacer le pied, élever, masser, faire de la physiothérapie, c’est ce que je fais. Vous savez donc que lorsque vous dites «Prenez la perte comme un homme», c’est ce que je fais. Je le prends comme un homme.

«J’ai perdu sur le papier, mentalement je n’ai rien perdu. Je crois que je suis meilleur combattant et les gens sont tellement bouleversés quand je dis ça. «

Nickelodeon