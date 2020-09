Le contrat de Michel Pereira avec l’UFC touche à sa fin.

Le showman brésilien affronte Zelim Imadaev ce samedi à l’UFC sur ESPN + 34 dans ce qui sera le dernier combat sur son contrat actuel avec la promotion. Pereira (23-11-2 MMA, 1-2 UFC) a signé au début de 2019 et a depuis concouru à trois reprises, ce qui a entraîné une victoire par élimination directe contre Danny Roberts, une défaite contrariée contre Tristan Connelly et, plus récemment, une défaite par disqualification contre le vétéran. Diego Sanchez.

Pereira a déclaré qu’il n’avait pas parlé à l’UFC du renouvellement de son contrat et qu’il attendra de le faire après son combat avec Imadaev ce week-end.

« Nous ne sommes pas en négociation de contrat, mais après le combat, nous examinerons la possibilité de continuer dans la promotion », a déclaré Pereira par le biais d’un interprète jeudi lors de l’UFC sur la journée des médias virtuels ESPN + 34. «Je veux rester avec la promotion et je veux travailler pour l’entreprise. Je sais que j’ai un grand avenir dans l’entreprise et je pense que mon patron et Sean Shelby (entremetteur de l’UFC) me donneront de nouvelles opportunités.

Pereira pense qu’il finira par signer à nouveau et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être un homme d’entreprise.

« J’essaie toujours de donner un spectacle pour les fans, et je pense que mon patron va rénover mon contrat », a déclaré Pereira. «Je sais qu’ils aiment mon travail et vont rénover mon contrat. Je vis maintenant à Las Vegas pour être plus proche de l’UFC, pour être prêt pour chaque fois qu’ils ont besoin de moi, chaque fois qu’ils ont besoin de quoi que ce soit ou d’un remplacement à court préavis – soyez simplement prêt à combattre. «

Pereira s’est fait un nom dans le sport avec son style flashy et ses techniques et acrobaties peu orthodoxes. Le Brésilien n’a aucun problème à prendre des risques qui pourraient le laisser exposé dans les combats.

Après deux défaites consécutives et se battre pour son contrat, beaucoup de gens pourraient penser que Pereira fera erreur par excès de prudence et se concentrera uniquement sur la victoire samedi. Cependant, « Demolidor » ne changera pas son style pour rien ni pour personne.

«Vous verrez le même Michel», expliqua Pereira. «Les deux perdants ne m’influencent pas. La première fois, j’ai eu du mal à couper du poids, et la seconde c’était un genou illégal. C’était des victoires, mais Dieu les voulait d’une autre manière. Je serai le champion. Je travaille vraiment dur pour ça. Ce samedi, les gens peuvent s’attendre à un spectacle. »