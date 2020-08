Bienvenue à Midnight Mania!

Khabib Nurmagomedov avait tout compris.

Le champion des poids légers veut apparemment suivre les souhaits de son père et prendre sa retraite à un 30-0 largement sans précédent. Cela laisse deux combats pour « The Eagle », et l’un de ceux-ci est fermement réservé contre le roi par intérim Justin Gaethje. En supposant qu’il ait survécu à l’accident de voiture de Gaethje, Nurmagomedov poursuit vocalement une confrontation finale avec le légendaire Georges St. Pierre. Le super combat pourrait même déterminer le GOAT!

Avec l’UFC enfin à bord, le combat semblait très probable.

Cependant, Saint-Pierre lui-même semble avoir perdu tout intérêt par rapport à il y a un an. Dans une interview avec BT Sport, Saint-Pierre a exprimé son hésitation pour plusieurs raisons, se demandant si l’UFC voulait vraiment réserver le combat.

«Je m’entraîne toujours dur.» St. Pierre a commencé (transcription via Fight Network). «Je comprends toujours. Je sens que je suis à mon meilleur, mais le combat est toujours le dernier à savoir quand votre temps est écoulé. Et, je ne sais pas, il faut trois parties pour se battre. Il faut un adversaire, un autre adversaire et aussi l’organisation.

«Je ne sais pas si l’organisation voudrait cela. Je me suis enfui avec le poids welter Midnight Mania! Georges St. Pierre unsure of Khabib fight, worries weight cut would compromise performance. Je m’enfuis avec le poids moyen Midnight Mania! Georges St. Pierre unsure of Khabib fight, worries weight cut would compromise performance. Ils ne veulent sûrement pas que je m’enfuie avec Lightweight. «

De plus, St. Pierre s’est demandé si son corps pouvait supporter sa toute première coupe en Lightweight. «J’ai 39 ans. Je ne pense pas que je pourrais aller 155 sans que mes performances soient compromises. «

Bien que « GSP » ne ferme jamais complètement la porte du combat, c’est une nouvelle décourageante pour quiconque espère que le combat se matérialisera. Si le combat «Rush» est vraiment ouvert, qui aimeriez-vous voir Nurmagomedov affronter après Gaethje?

Insomnie

Si un combattant peut faire des blagues entre les rounds, les choses se passent plutôt bien!

Michelle Waterson a l’air absolument déchiquetée avant son combat avec Angela Hill!

Comment diable Paulo Costa gagne-t-il 185 livres? L’homme est massif.

Alors que Curtis Blaydes est évidemment le meilleur lutteur, un renversement de Derrick Lewis et un attentat à la bombe «Black Beast» sont définitivement dans les cartes.

Song Yadong montre sa vitesse impressionnante:

Peu d’hommes incarnent l’idée originale de la livre pour livre comme Frankie Edgar.

Slips, déchirures et clips KO

Hook-1-2 est une excellente combinaison pour mélanger le timing après avoir établi le jab-cross classique.

Le positionnement près de la clôture aurait pu rendre cette finition un peu plus délicate, mais Gigante l’a fermé en s’asseyant littéralement sur la tête de son adversaire.

Détestez-vous les quadriceps et les fémurs avec une passion brûlante? Si c’est le cas, cette compilation Muay Thai low kick est faite pour vous!

Terrain aléatoire

#SendraBullock est le hashtag le plus drôle que j’aie jamais vu. C’est honnêtement la raison pour laquelle j’ai choisi ce Kookslam sur tous les autres, qui sont toujours divertissants.

Midnight Music: Jammé sur un mix YouTube aléatoire après que ma petite amie ait volé Spotify, et l’un des airs qui est apparu est peut-être la chanson la plus jouée de mon enfance.

Dors bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en cours.