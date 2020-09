Bienvenue à Midnight Mania!

Les deux derniers voyages d’Anthony Smith dans l’Octogone sont certainement considérés comme des nuits difficiles au bureau. Glover Teixeira s’est littéralement cassé les dents, et dans la tentative de Smith de rebondir après cette défaite samedi dernier (29 août 2020) à l’UFC Vegas 8, Aleksandar Rakic ​​a complètement dominé le vétéran de longue date.

S’exprimant à la radio Sirius XM, Smith a expliqué à quel point sa jambe de tête avait été endommagée par les gros coups de pied de l’Autrichien.

« Ce n’est pas bon. Ce n’est pas bon du tout », a déclaré Smith (transcription via MMAFighting). «Je suis toujours avec des béquilles, alors voilà. Si je suis vraiment honnête avec vous, je ne vais pas bien. Je suis super déçu. Je ne pouvais pas sortir du lit dimanche. Ils ont dû envoyer des gens du [UFC Performance Institute] dans ma chambre d’hôtel pour me droguer et mettre un tas de crèmes anti-inflammatoires et de grosses machines à glace à compression. C’était comme si j’avais toute une équipe f ** king dans ma chambre. C’est un peu mieux aujourd’hui.

«Il y a une fracture occulte sur ma tête du péroné, donc c’est cool. Cela semble mauvais, mais ce n’est pas vraiment grave. C’est 4 à 6 semaines, ça ira. Mais oui, c’est comme ça que ma jambe est. «

Smith a expliqué que les dommages à sa jambe – qui se sont produits dans les deux premières minutes du combat – ont vraiment limité ses options stratégiques, car « Lionheart » ne pouvait tout simplement pas risquer d’absorber plus de coups bas. Si rien d’autre, cela prouve un aperçu précieux de la force des coups de pied de Rakic!

«C’est le problème – il m’a frappé trois fois. C’est fou », a déclaré Smith. «Hector Lombard m’a donné un coup de pied 32 fois dans ce combat. Pas d’issues. J’ai traversé l’aéroport le lendemain. Trois coups de pied d’Aleksandar Rakic ​​et je suis sur des béquilles f ** king. «

Certes, j’ai écrit le flux en direct et je me souviens d’une poignée de plus de connexions que le trio de coups de pied qui a envoyé Smith au tapis, mais il y a certainement du vrai dans l’idée que Rakic ​​a infligé une tonne de punition en peu de temps. Après tout, Volkan Oezdemir est également un low kicker éprouvé qui attaque la jambe d’avance de Smith, mais Smith a pu rallier bien plus de coups de pied.

Le prochain adversaire de Rakic ​​serait bien avisé de commencer à travailler sur ses contrôles maintenant.

Peut-être que Michael Chandler est enfin en train de déménager dans l’Octogone! Je voulais vraiment le voir en 2014, mais j’aimerais toujours le voir se battre!

J’ai pesé 190 ce matin … – Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 2 septembre 2020

Ce n’est pas confirmé, mais je le regarderais certainement! Mec, quel chemin difficile vers un titre pour Leon Edwards.

Quelqu’un a ralenti l’incroyable coup de pied volant de Fabricio Werdum contre Travis Browne, et c’est incroyable.

Nous souhaitons à Daniel Cormier une bonne retraite! Il n’a peut-être pas pris sa retraite au sommet, mais une guerre en cinq rounds avec le champion n’est pas non plus une mauvaise fin.

Khalil Rountree rend hommage à un mentor et partenaire d’entraînement, Anderson Silva.

Il vaut la peine d’être précis chez Heavyweight! Note d’accompagnement: j’adore que la stratégie de Fabio Maldonado consistant à «laisser les gens me frapper au visage pour que je sache que je peux frapper leur corps» figure sur cette liste!

Slips, déchirures et clips KO

Jalin Turner a un vrai pouvoir entre ses mains.

Charles Oliveira entre dans un gi et montre son talent de grappin:

Je poste assez régulièrement du contenu de « Doctor Kickass » décrivant les blessures récentes de MMA et autres, mais rassurez-vous, c’est aussi un excellent grappler!

Dors bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en cours.