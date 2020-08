Un autre match de poids welter a été ajouté à la carte de combat de l’UFC le 19 septembre.

Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé à MMA Fighting qu’un affrontement entre Miguel Baeza et Mickey Gall aura lieu lors de l’événement, qui aura lieu à l’UFC APEX de Las Vegas.

Baeza a remporté ses neuf combats professionnels, dont sept avant d’être inscrits sur les tableaux de bord des juges. «Caramel Thunder» a remporté un contrat UFC lorsqu’il a remporté une victoire par décision unanime contre Victor Reyna dans la série Contender de Dana White en juin 2019. Le MMA Masters de 170 livres a remporté ses deux combats octogonaux avec des finitions au deuxième tour d’Hector Aldana et, plus récemment à l’UFC sur ESPN 8 en mai, Matt Brown.

Gall a fait volte-face des victoires et des défaites au cours de ses six derniers combats, en commençant par une victoire de soumission au deuxième tour contre Sage Northcutt à l’UFC sur FOX 22. Le natif du New Jersey a abandonné son premier combat professionnel à Randy Brown à l’UFC 217 avant de rebondir avec une victoire au premier tour contre George Sullivan à l’UFC Lincoln en août 2018. Depuis lors, le joueur de 28 ans a subi des pertes contre Diego Sanchez et Mike Perry, tout en remportant une victoire décisive contre Salim Touahri à l’UFC Newark en entre.

L’événement du 19 septembre de l’UFC sera mis en vedette par le très attendu match de rancune des poids welters entre Colby Covington et Tyron Woodley.