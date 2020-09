Avec un autre mois de MMA rempli d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleurs KO d’août 2020. Voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix «Knockout of the Month» de MMA Junkie pour août.

Au bas de l’article, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant pour votre choix.

Nominé: Vicente Luque bat. Randy Brown à l’UFC sur ESPN + 31

Vicente Luque (18-7-1 MMA, 11-3 UFC) a pris un départ rapide au premier tour, puis est resté patient lorsque Randy Brown (12-3 MMA, 6-3 UFC) a tenté de changer les choses dans le seconde. Cette patience a culminé avec un arrêt avec seulement quatre secondes restantes dans le cadre du milieu.

Les coups de pied lourds de Luque ont ralenti Brown dans le premier, et le Brésilien a profité de cette occasion pour poivrer de gros coups avec ses mains. À mi-chemin du premier, une main droite envoya Brown sur la toile. Brown s’est rallié dans la seconde, et il a décroché un coude en rotation et un retrait. Mais une fois que Luque était de retour sur ses pieds, il s’est connecté avec un genou avec Brown contre la cage et une rafale de terre et de livre a enveloppé les choses tard dans la ronde.

Nominé: Michael Chandler bat. Benson Henderson au Bellator 243

Si Michael Chandler (21-5 MMA, 18-5 BMMA) a terminé au Bellator, il est sorti avec un bang. Dans le dernier combat de son contrat, l’ancien champion des poids légers a remporté un KO au premier tour de l’ancien champion des poids légers de l’UFC et du WEC Benson Henderson (28-9 MMA, 5-4 BMMA) dans l’événement principal Bellator 243.

Chandler et Henderson ont parcouru la distance en 2016 pour une victoire de Chandler. Mais dans leur match revanche, Chandler avait besoin de moins d’un tour. Henderson a travaillé les coups de pied tôt, mais Chandler l’a laissé tomber avec une grosse main gauche. Henderson est tombé aux cavnas sur les mains et les genoux, et le premier coup de suite de Chandler lui a frôlé la tête. Mais quelques coups de poing supplémentaires étaient clairs pour l’arrivée. C’était seulement la deuxième fois qu’Henderson était arrêté avec des grèves dans sa carrière.

Nominé: Andrew Sanchez bat. Wellington Turman à l’UFC sur ESPN + 32

Cela faisait plus d’une minute que le vainqueur du «TUF 23» Andrew Sanchez (12-5 MMA, 5-3 UFC) avait remporté une victoire par élimination directe. Il a dû revenir à sa victoire au titre des poids moyens RFA en 2015 pour trouver un KO sur son CV jusqu’à ce qu’il se retrouve dans la cage avec Wellington Turman (16-4 MMA, 1-2 UFC). froid dans le premier tour de leur UFC sur ESPN + 32 match de carte préliminaire.

Sanchez a laissé tomber Turman avec une main droite méchante qui l’a mis sur le tapis. Son tir de suivi a éteint les lumières de Turman pour donner au natif du Missouri sa troisième victoire lors de ses quatre derniers combats.

Nominé: Kevin Holland bat. Joaquin Buckley à l’UFC sur ESPN + 32

Kevin Holland (18-5 MMA, 5-2 UFC) s’est vu retirer son combat contre l’UFC contre ESPN + 31 à la dernière minute, mais a profité de son opportunité une semaine plus tard à l’UFC sur ESPN + 32. Holland a retiré l’UFC à court préavis. le nouveau venu Joaquin Buckley (10-3 MMA, 0-1 UFC) avec autorité.

Holland a décroché une énorme main droite qui a mis Buckley sur la toile. Et voyant que son adversaire était fait pour, Holland s’est retenu d’exiger des dommages supplémentaires pour permettre à l’arbitre d’intervenir. C’était la deuxième victoire consécutive à élimination directe de Holland.

Nominé: Beneil Dariush bat. Scott Holtzman à l’UFC sur ESPN + 32

Beneil Dariush (19-4-1 MMA, 13-4-1 UFC) a poursuivi sa montée dans l’échelle des poids légers avec un coup de poing arrière tueur de Scott Holtzman (14-4 MMA, 7-4 UFC) à la fin du premier tour. Ce n’était que la huitième victoire de backfist dans l’histoire de l’UFC.

Après que des coups d’œil accidentels de chaque combattant aient ralenti les choses tôt, Dariush est sorti du deuxième temps mort à la hâte. Une rafale a poussé Holtzman à la recherche d’un retrait défensif. Mais quand il s’est ajusté à la suite de la course de Dariush et a cherché à avancer, il a marché droit dans le poing arrière de Dariush pour le KO avec 22 secondes à jouer dans le premier tour.

Le gagnant: Beneil Dariush

Le backfist épique de Dariush, KO, a cassé la modeste séquence de deux victoires consécutives de Holtzman et a donné à Dariush quatre victoires consécutives d’arrêt dans sa séquence de cinq victoires consécutives.

Avant l’UFC sur ESPN + 32, les trois finitions précédentes de Dariush ont toutes remporté des primes de 50 000 $ «Performance of the Night». Mais pour l’UFC sur ESPN + 32, il n’était pas éligible à un bonus car il manquait du poids – ce qui était une première pour lui en plus de six ans et demi à l’UFC.

Dariush s’est excusé pour son infraction de poids lors de sa conférence de presse d’après-combat et a même suggéré au président de l’UFC Dana White que s’il s’était retrouvé avec un bonus de performance – et il est assez sûr de dire qu’il l’aurait fait – s’il avait pris du poids, que le L’UFC devrait donner cet argent bonus à Holtzman. Mais cette chevalerie n’a pas fonctionné pour Holtzman, dont les trois précédentes défaites en carrière, toutes à l’UFC, étaient par décision.

Dariush a déplacé sa séquence de victoires à cinq dans la division des poids légers et a déclaré qu’après sa victoire contre Holtzman, il n’allait plus mendier pour de gros combats. Il est maintenant n ° 15 au classement des poids légers USA TODAY Sports / MMA Junkie MMA et a un combat le 3 octobre réservé contre Charles Oliveira.

«Je me suis assis avec (l’entremetteur) Sean Shelby et nous avons dû parcourir toute la liste et il a dû me dire pourquoi et j’avais l’impression d’être assis là à mendier», a déclaré Dariush. «Je vais bien, mec. S’ils veulent se battre, ils peuvent venir m’appeler. Je vais être champion tôt ou tard, mais je ne supplie plus. «

