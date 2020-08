UFC sur ESPN 15 blessures et suspensions médicales ont été soumis à MixedMartialArts.com plus tôt cette semaine pour les athlètes participant à l’événement «Munhoz vs Edgar» le week-end dernier (samedi 22 août 2020) depuis l’UFC APEX à Las Vegas .

Sans surprise, une bonne partie des combattants se sont vu accorder de longs délais d’attente, y compris les têtes d’affiche des poids coq Pedro Munhoz et Frankie Edgar. «The Young Punisher» et «The Answer» ont souffert de multiples lacérations faciales.

Terminez l’UFC sur les suspensions médicales ESPN 15 (via MMA Junkie) ci-dessous.

Pedro Munhoz: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours en raison de lacérations du sourcil gauche et du nez.

Frankie Edgar: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours en raison de lacérations.

Marcin Prachnio: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours.

Mariya Agapova: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours.

Shana Dobson: Suspendu 177 jours ou jusqu’à ce que la radiographie des côtes gauches soit approuvée par un orthopédiste; Également suspendu 30 jours sans contact pendant 21 jours.

Daniel Rodriguez: Suspendu 45 jours sans contact pendant 30 jours en raison de sutures sur le cinquième orteil gauche.

Dwight Grant: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours.

Amanda Lemos: Suspendu 30 jours ou jusqu’à ce que la coupe au-dessus de l’œil gauche soit dégagée par le médecin Aucun contact pendant 21 jours.

Ike Villanueva: Suspendu 60 jours sans contact pendant 45 jours pour lacération du coude droit.

Carlton Minus: Suspendu 30 jours sans contact pendant 21 jours.

Matthew Semelsberger: Suspendu 45 jours ou jusqu’à ce que la coupe sous l’œil gauche soit éclaircie par le médecin; Aucun contact pendant 30 jours.

Timur Valiev: Suspendu pendant 45 jours sans contact pendant 30 jours.

Trevin Jones: Suspendu pendant 30 jours sans contact pendant 21 jours.

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent au combat beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu’une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l’examen d’après-combat et font souvent surface dans les tests de suivi.

Pour obtenir les résultats complets de l’UFC sur ESPN 15, cliquez ici.