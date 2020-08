Neil Magny savait depuis des années qu’il serait un défi difficile pour Robbie Lawler, mais il n’a pu le prouver avant l’UFC Vegas 8 samedi soir.

En trois tours, Magny a dominé Lawler aux pieds et au sol pour finalement remporter une décision déséquilibrée. Aussi formidable que soit la victoire de Magny en ajoutant un troisième ancien champion des poids welters de l’UFC à son CV, il était également difficile de battre un combattant qu’il respectait tant.

En fait, Magny a expliqué avant le combat que les séances d’entraînement avec Lawler alors qu’il était encore à l’université l’ont finalement conduit à poursuivre une carrière dans les arts martiaux mixtes.

«C’est comme un moment doux-amer», a déclaré Magny à propos de la victoire de Lawler lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC Vegas 8. «L’héritage de Robbie Lawler dans ce sport est incroyable. Le respect que j’ai pour lui est un peu décevant de battre votre héros, pour ainsi dire, mais en fin de compte, je suis content de la performance. Je suis ravi de voir ce que cela fera pour ma carrière. »

En 2015, Magny menait une séquence de sept victoires consécutives avec une paire de récompenses Performance of the Night à son actif et il semblait qu’il se rapprochait de plus en plus de la prétention au titre. À cette époque, Lawler était champion mais Magny n’a jamais eu l’occasion de l’affronter.

Cinq ans plus tard, la victoire de Magny était également la quatrième défaite consécutive de Lawler, raison pour laquelle «The Haitian Sensation» ne peut s’empêcher de croire que le travail qu’il a accompli dans le combat pourrait en quelque sorte être négligé.

« C’est un peu la chose frustrante dans ce combat », a expliqué Magny. «Robbie Lawler est un gars qui était sur mon radar pendant des années. Il est apparu sur mon Facebook il y a quelques semaines quand il était le champion. J’étais l’un des gars qui faisait partie d’un groupe pour potentiellement le combattre. C’était moi, Demian Maia et Carlos Condit à l’époque. Je savais que j’étais capable contre un gars comme Robbie Lawler. C’était juste frustrant qu’il ait fallu autant de temps pour finalement obtenir ce combat.

«Maintenant, tout le monde veut bien dire qu’il a dépassé son apogée, il s’est battu trop tard, il s’est mal battu. Non, je me suis bien battu. Je suis allé là-bas et j’ai fait ce que je savais pouvoir faire contre un gars comme Robbie Lawler, que ce soit ce soir ou il y a cinq ans.

Après avoir été contraint de prendre un an et demi de congé avant d’être finalement disculpé par l’Agence antidopage des États-Unis pour un problème de dépistage de drogues, Magny est revenu avec un nouvel incendie qui a conduit à trois victoires consécutives en 2020.

Selon Magny, c’est cette pause prolongée qui lui a permis d’acquérir une nouvelle perspective sur sa carrière, ce qui a conduit à ses performances dominantes ces derniers temps.

« La chose la plus importante pour moi est juste l’attitude qui entre dans la cage », a déclaré Magny. «Avant, c’était comme si j’allais essayer de gagner le combat. Je vais essayer de faire cela. En ce moment, j’ai juste enlevé cette excuse. Je ne vais pas y aller et essayer.

«Je vais y aller et y arriver. Si j’arrive à court, vissez-le, je reviendrai à la planche à dessin et je le trouverai. Mais mon attitude dans la cage maintenant est de le faire. Il ne s’agit pas seulement d’essayer et d’essayer. C’est en fait le faire et la main levée. «

Avec la séquence de trois victoires consécutives de son record couronnée par une décision dominante sur Lawler, Magny espère que son prochain combat se déroulera contre un adversaire mieux classé, mais il n’appelle personne par son nom pour le moment.

« Je pense vraiment que c’est une performance dans le top 10, pour me faire figurer parmi les 10 meilleurs adversaires avant la fin de l’année et continuer à avancer vers le titre en 2021 », a déclaré Magny. «C’est l’une de ces choses étranges dans le MMA en ce moment où tout le monde se sent autorisé à se battre contre certaines personnes et ce genre de choses.

«Mais honnêtement, je m’en fiche. Si je dois me battre entre les n ° 1 et 10 pour obtenir une chance au titre, je suis prêt et disposé à le faire. Alignez-les simplement, je suis prêt à partir. «