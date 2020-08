LAS VEGAS – Neil Magny n’est pas du genre à appeler. Il est trop gentil et trop respectueux pour ça.

Et pourtant, après avoir fermement battu Robbie Lawler samedi soir à l’UFC sur ESPN + 33, Magny était sûr de ce qu’il méritait ensuite.

« Je pense vraiment que c’est une performance dans le top 10 pour me placer dans le top 10 des adversaires avant la fin de l’année, continuez à avancer vers un tir au titre d’ici 2021″, a déclaré Magny aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la nouvelle post-événement. conférence à l’UFC Apex. «Mais c’est l’une de ces choses étranges dans le MMA en ce moment. Tout le monde se sent autorisé à combattre certaines personnes, mais honnêtement, je m’en fiche. Si je dois me battre un à dix pour obtenir une chance au titre, je suis prêt et disposé à le faire. Alignez-les simplement. Je suis prêt à partir. »

Magny, qui fait partie de l’UFC depuis 2013, se retrouve sur une séquence de trois victoires consécutives. Chacune de ces victoires est survenue cette année après qu’il soit resté inactif pendant 16 mois en raison d’une suspension de l’Agence antidopage américaine au cours de laquelle son nom a finalement été effacé.

Après l’UFC sur ESPN + 33, Magny (24-7 MMA, 17-6 UFC) a convenu que sa victoire sur l’ancien champion des poids welters Lawler (28-15 MMA, 13-9 UFC), était la plus grande de sa carrière.

«C’est comme un moment doux-amer», a déclaré Magny. «Connaissant le genre d’héritage de Robbie Lawler dans ce sport, c’est incroyable. Le respect que j’ai pour lui, c’est un peu décevant de battre votre héros, pour ainsi dire. Mais en fin de compte, je suis satisfait de la performance et je suis impatient de voir ce que cela fait pour ma carrière. «

Magny, 33 ans, était à l’origine censé combattre Geoff Neal à l’UFC sur ESPN + 33, mais Neal s’est retiré du combat après une alerte à la santé qui l’a mis dans l’unité de soins intensifs. Par la suite, Neal a appelé Magny sur Twitter, souhaitant le reporter.

Neal, qui est juste en dehors du top 10 officiel de l’UFC au n ° 11, fera très bien, selon Magny, qui a également remis quelque chose au clair sur sa victoire sur Lawler.

«Ouais, allons-y. (Neal) était celui qui était prévu pour ce combat », a déclaré Magny. «Et c’est un peu la chose frustrante dans ce combat: Robbie Lawler était sur mon radar pendant des années. Il est apparu sur mon Facebook il y a quelques semaines que, lorsqu’il était champion, j’étais l’un des gars du groupe à potentiellement le combattre. … Je savais de quoi j’étais capable contre un gars comme Robbie Lawler. C’est juste frustrant qu’il ait fallu autant de temps pour finalement obtenir ce combat.

«Ce qui va avec le combat maintenant, c’est que tout le monde veut dire: ‘Oh, eh bien, il a dépassé son apogée. Il s’est battu trop tard. Il s’est mal battu. »Non, je me suis bien battu. Je suis allé là-bas et j’ai fait ce que je savais pouvoir faire contre un gars comme Robbie Lawler, que ce soit ce soir ou il y a cinq ans. Combattre Geoff Neal, je pense, me sécurise, me faisant savoir que je peux éliminer ces gars qui sont sur des séries de victoires chaudes et les gars plus jeunes aussi.