Nia Jax n’est pas toujours connue pour être la travailleuse la plus sûre de la WWE. Au cours de son séjour au sein de la compagnie, il a été distingué à de nombreuses reprises comme combattant dangereusement, à la suite de quoi d’autres lutteurs ont été blessés.

Plus récemment, lors d’un combat avec Kairi Sane, il a envoyé Sane dans les escaliers en acier, où Kairi a reçu une coupure à la tête. Son utilisation de la bombe dans le coin a également rendu le mouvement interdit.

Voici l’endroit où Nia Jax a blessé Kairi Sane. Elle a clairement jeté Kairi la tête la première dans les marches en acier. Incroyable. #WWERAW #RAW pic.twitter.com/y0CYgDDP93 – Just Alyx (@ Vx1AlyxsWorld) 2 juin 2020

Maintenant, lors de sa récente apparition sur le podcast Legion Of RAW de Sportskeeda avec Chris Featherstone, Road Warrior Animal a parlé de Nia Jax à la WWE et a révélé qu’elle travaillait en toute sécurité après avoir été criée par les autorités de la WWE.

Comment Nia Jax a changé son travail à la WWE

Nia Jax n’a pas toujours eu les meilleurs moments sur WWE RAW. En fait, elle a eu plus que sa juste part de femmes qui ont été blessées après l’avoir combattue. Cependant, depuis son retour, Nia Jax a travaillé différemment, et c’est quelque chose que Road Warrior Animal a également observé.

«Nia, avant que ses genoux ne soient opérés, elle était la version parfaite de Nia. Maintenant, il est tellement conscient de ne blesser personne, parce que la société lui a probablement crié beaucoup dessus, parce que beaucoup de filles étaient blessées. ils lui ont crié dessus et sa méthode et la façon dont il fait les choses maintenant est différente. Il ne se détache pas, il est très prudent. Je suppose que ça a blessé Kairi Sane, ce qui était une erreur, je pense qu’elle a probablement eu une assez bonne conversation. «

Dans l’épisode de cette semaine de WWE RAW, Nia Jax et Shayna Baszler ont uni leurs forces dans une équipe non conventionnelle. Les deux femmes affronteront le duo de Bayley et Sasha Banks.

Au début, il semblait que Nia Jax était après Shayna Baszler, mais elle a changé d’avis et maintenant les deux font équipe pour affronter Sasha et Bayley. Sasha Banks n’a pas encore eu la meilleure semaine, car elle a perdu son championnat féminin WWE RAW contre Asuka. Maintenant, leur WWE Women’s Tag Team Championship est également en danger, car les deux devront se défendre contre Shayna Baszler et Nia Jax à WWE Payback.

