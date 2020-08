La rivalité entre Diego Sanchez et Nick Diaz dépassait les limites de l’octogone.

Les deux stars du MMA se sont rencontrées il y a 15 ans lors de l’événement principal de The Ultimate Fighter 2 Finale, avec Sanchez triomphant par décision en trois rounds. Sanchez s’est amélioré à 14-0 à l’époque et a tout aussi important réduit au silence un rival qui a remis en question ses références en tant que l’un des hommes qui ont rejoint l’UFC lors de la première saison de l’émission de télé-réalité The Ultimate Fighter.

Racontant les plus grands moments de sa carrière avec le colocataire de TUF 1 Mick Swick sur le Real Quick avec Mike Swick Podcast, Sanchez a mentionné que sa victoire sur Diaz se démarquait du fait que Diaz avait en quelque sorte acquis ses informations de contact et les avait utilisées pour en envoyer profondément. attaques personnelles.

« Moi et Nick Diaz nous nous détestions », a déclaré Sanchez. «Nick Diaz m’envoyait des e-mails. Il a trouvé mon e-mail, il a parlé à l’un des journalistes du MMA à l’époque, il n’y en avait pas beaucoup. Je lui ai donné mon e-mail et il m’envoyait des e-mails de haine.

«Mauvaise merde. Parler de merde à propos de ma mère, parler de merde de mon père, essayer juste de me mettre sous la peau avec tout ce qu’il avait. Il me détestait. Il détestait les Ultimate Fighters parce que nous attirions toute cette attention. Il était sous les projecteurs à ce moment-là, il nous détestait et il me détestait.

Swick a soutenu l’histoire de Sanchez, soulignant que les futurs membres du Temple de la renommée comme Sanchez, Forrest Griffin et Stephan Bonnar étaient méprisés par les vétérans de l’UFC en raison de leur association de télé-réalité.

« Les gens ne se rendent pas compte que lorsque nous sommes sortis de The Ultimate Fighter, nous sommes devenus des stars de l’UFC et les gens oublient le fait que c’était difficile pour nous », a déclaré Swick. «Les combattants de l’UFC et l’UFC ne nous ont donné aucun respect. Même si vous avez eu autant de combats que vous en aviez. Forrest, tant de gars ont eu tellement de combats, ils ne se souviennent pas à quel point il était difficile pour nous de faire nos preuves à l’UFC. Nous devions continuer à gagner parce que nous étions considérés comme des gars qui avaient une sorte de jeu facile et nous étions les gars de la télévision.

«Nous n’avons eu aucun respect même si nous étions des combattants sur The Ultimate Fighter saison 1 et nous avons traversé tout ce spectacle effrayant et avons aidé à construire le sport. Et au lieu d’obtenir le respect, nous devions en fait aimer – c’est pourquoi nous avions tous cette puce sur l’épaule lorsque nous sommes arrivés à l’UFC parce que nous étions les gars détestés à l’UFC. «

Sanchez a remporté ses six premiers combats à l’UFC et bien qu’il n’ait jamais remporté de titre mondial, il a défié BJ Penn pour le championnat des poids légers à l’UFC 107. À ses yeux, lui et le reste du casting original de TUF ont fait plus qu’assez pour prouver aux combattants comme Diaz et d’autres auxquels ils appartenaient.

«Ces Ultimate Fighters, c’était juste une émission de télé-réalité», a déclaré Sanchez, imitant les critiques. «Ouais c’est vrai, regardez toutes nos meilleures victoires, nous tous. Regardez Forrest, il est devenu champion du monde. Bonnar a combattu cinq champions du monde. Nous étions légitimes.