Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront pour la première fois dans l’octogone de l’UFC. Pour trois athlètes, l’événement UFC de samedi sur ESPN + 33 a marqué ce moment spécial dans leurs carrières respectives.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quelle sorte de première impression ils ont faite sur la plus grande scène du sport depuis l’UFC Apex à Las Vegas.

Austin Springer

Division: Poids plume (combattu à 151 livres de poids attrapé)

Résultat: Alex Caceres bat. Austin Springer via soumission (starter arrière nu) – Round 1, 3:38

Record: (12-4 MMA, 0-1 UFC)

Grade: E

Quand Austin Springer a reçu l’appel à court préavis pour intervenir pour Giga Chikadze contre Alex Caceres, il a eu l’opportunité qu’il pensait avoir gagné avec sa victoire de soumission «Contender Series» contre Chikadze il y a deux ans. Mais, malheureusement pour Springer, sa première performance n’a pas abouti comme il l’aurait espéré.

Pour commencer, Springer a dépassé la limite de poids plume de 146 livres le jour de la pesée, ce qui lui a coûté 30% de son premier sac à main. Puis, le soir du combat, il s’est heurté à Caceres, qui avait l’air plus rapide, plus lâche et plus accompli que le débutant à l’air nerveux.

Springer n’a jamais semblé totalement à l’aise dans l’octogone et a été surpris avec un gros coup de tête tôt qui semblait brouiller un peu ses sens. Mais, à son honneur, il s’est bien rétabli et s’est connecté avec quelques coups de pied solides alors qu’il tentait de prendre pied dans le combat.

Mais alors que Springer cherchait à entrer en contact avec des foiniers ailés, ses coups n’étaient pas assez rapides ou suffisamment chronométrés pour rattraper l’expérimenté «Bruce Leeroy», qui a finalement fait payer son avantage de vitesse.

Caceres a décroché un coup de corps frappant, ce qui a incité Springer à effectuer un retrait sur une jambe. Cependant, Caceres avait une longueur d’avance et a instantanément pris le dos de Springer et verrouillé le starter arrière nu et forcé le robinet.

Ce fut un début de vie décevant à l’UFC pour Springer, qui cherchera à frapper sa marque sur l’échelle, puis à trouver la cible avec ses mains, la prochaine fois.

Impa Kasanganay

Division: Poids moyen

Résultat: Impa Kasanganay bat. Maki Pitolo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Record: (8-0 MMA, 1-0 UFC)

Catégorie B-

À peine 18 jours après avoir remporté un contrat UFC sur la «Série Contender», Impa Kasanganay a fait un revirement rapide pour faire ses débuts dans l’octogone contre son collègue diplômé de la «Série Contender» Maki Pitolo, et il a impressionné par une forte performance qui a mis en valeur son équilibre et sa technique de frappe. et une foule de combinaisons accrocheuses.

Kasanganay a immédiatement pris le centre de la cage et a poussé le rythme sur Pitolo, mais ne s’est pas surmené dans sa quête de tirs au sol. Kasanganay a maintenu sa patience et son calme tout en continuant à traquer Pitolo autour de la cage.

Kasanganay a semblé avoir été brièvement piqué par une combinaison de deux coups de Pitolo, mais il a intelligemment initié le corps à corps avant de retourner au centre de la cage une fois de plus. Après avoir pris quelques gros coups de poing, Kasanganay a lancé une énorme main droite avec laquelle Pitolo a superbement roulé. S’il s’était connecté proprement, cela aurait pu être un énorme KO au premier tour pour le débutant.

Mais ce succès a semblé déclencher quelque chose à Kasanganay, qui a déchaîné une combinaison lourde à la fin du tour qui a laissé son adversaire avec un sourcil cassé.

Entre les rounds, Kasanganay avait l’air à peu près aussi détendu que j’ai jamais vu un combattant sur son tabouret alors qu’il posait avec désinvolture des questions à son équipe et prenait même le temps de dire bonjour au commissaire.

Ce comportement calme l’a clairement aidé, alors qu’il continuait son plan de match du premier tour aux tours 2 et 3 alors qu’il dominait le centre de la cage et cherchait à se connecter avec des coups de poing bien chronométrés.

Malgré un adversaire autoritaire, Kasanganay semblait plus qu’heureux de se tenir debout et d’échanger alors qu’il faisait confiance à ses mains et à son menton, dans des échanges féroces avec Pitolo, et semblait complètement imperturbable par les frappes hawaïennes.

Dans l’ensemble, c’était une performance composée et accomplie. La seule chose qui manquait était une finition. Mais, prenant sa première performance comme base de travail, Kasanganay a pris un bon départ dans la vie sur la plus grande scène du sport.

Bill Algeo

Division: Poids plume

Résultat: Ricardo Lamas bat. Bill Algeo par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Record: (13-5 MMA, 0-1 UFC)

Qualité: C +

Bill Algeo n’a jamais manqué de confiance en lui et il était tout sauf intimidé par le test à court préavis contre le prétendant chevronné Ricardo Lamas.

Algeo n’a pas perdu de temps pour obtenir ses frappes dans les échanges d’ouverture, mais son style rapide et lâche l’a presque vu pris dans un étranglement de guillotine. Mais il est resté calme et a finalement réussi à se libérer alors que les Lamas tentaient de verrouiller complètement la soumission.

Algeo a montré sa force contre les Lamas dans le corps à corps et a finalement forcé l’action à revenir au centre de la cage. « Senor Perfecto » a ensuite laissé voler avec encore plus de frappes alors qu’il continuait son premier tour sans nerfs en tant que combattant de l’UFC de manière très divertissante.

Son style de combat, avec la tête haute et les mains en bandoulière relativement basses, signifiait que son menton était menacé par les tirs de Lamas, mais il semblait relativement indifférent au pouvoir de «The Bully». En effet, c’était Algeo dont les frappes semblaient avoir la plus grande menace car il semblait blesser Lamas à la fin du premier tour.

Algeo a augmenté l’intensité au deuxième tour et a gravement secoué les Lamas avec un énorme genou au menton alors que le débutant dominait la frappe contre le prétendant de longue date aux poids plumes dans un excellent tour pour le nouveau venu.

Algeo a dû passer sur la défensive au troisième tour alors que les Lamas exerçaient sur la pression après avoir obtenu un retrait, mais Algeo a bien brouillé pour éviter la menace de soumission et a tenu bon dans les dernières secondes alors que les Lamas vidaient la chambre avec une dernière rafale de coudes de haut.

Le tour final 10-8 pour les Lamas a assuré une victoire plus large sur les cartes de pointage que l’action suggérée car le prétendant poids plume a manqué le vainqueur avec 29-27 points sur les trois cartes. Mais la performance d’Algeo a montré qu’il était plus que capable de s’accrocher aux talents chevronnés du Top 15 poids plume de l’UFC.