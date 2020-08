Crédit d’image: @ufc sur Twitter

Louis et Orion Cosce sont déjà entrés dans l’histoire en étant les premiers frères à concourir et à gagner sur la série Contender et cherchent à gagner plus.

Les deux frères Cosce étaient des outsiders dans leurs combats de la série Contender, mais les deux ont remporté des victoires d’arrêt. Lorsque Dana White a annoncé qu’ils étaient tous les deux signés à l’UFC, leurs rêves sont devenus réalité.

Les frères Cosce allaient de maison en maison pendant une enfance difficile et étaient parfois séparés les uns des autres. Donc, surmonter cette enfance difficile et se rendre à l’UFC prouve à chacun dans sa situation que vous pouvez réaliser vos rêves.

«Cela signifie tout, cela signifie que nous avons rompu le cycle. Nous l’avons cassé il y a longtemps, mais cela le montre », a déclaré Orion Cosce à BJPENN.com. «Au lycée, nous disions que nous voulions être des combattants. Les gens nous ont dit que ce n’était pas une vraie carrière et que c’était juste un passe-temps. Je n’arrêtais pas de leur dire qu’ils mangeraient du corbeau quand nous le ferions. Je le dis à mon frère depuis 2017, 2020 sera notre année et nous serons à l’UFC. «

IMPLACABLE! ✨ Orion Cosce vient de montrer son potentiel de star! Regardez maintenant ➡️ EN DIRECT sur #ESPNPlus pic.twitter.com/Fs4TVHzEnM – UFC (@ufc) 19 août 2020

Avec les deux frères Cosce levant la main, ils aimeraient faire leurs débuts sur la même carte. Ils veulent continuer à écrire l’histoire et faire leurs débuts et gagner sur la même carte serait spécial.

«Ce serait plutôt cool. Nous pourrions à nouveau entrer dans l’histoire en étant des frères faisant nos débuts sur la même carte et tous deux gagnants », a déclaré Louis Cosce lors du même appel à BJPENN.com. « Nous nous battrons sur la même carte ou nous séparerons, ce n’est pas grave »

À l’heure actuelle, Orion et Louis Cosce sont des poids welters et invaincus. Pourtant, Louis admet qu’il pourrait passer au poids léger pour ses débuts à l’UFC.

2️⃣ frères! 2️⃣ se termine! 2️⃣ contrats !? Rendez-vous sur ESPN + pour le savoir. #DWCS pic.twitter.com/y4ZHekGu7o – UFC (@ufc) 19 août 2020

«Je dois parler à mon manager et à mes entraîneurs et voir quand nous allons faire nos débuts. Je pourrais rester autour de 170 pour quelques autres combats », a déclaré Louis. « 155 pourrait être une option tout de suite en fonction du combat et de la façon dont tout se passe au PI. »

Pour Orion Cosce, il prévoit d’effacer la division poids welter. S’il fait cela, il passera alors aux poids moyens pour chasser un autre titre.

«Je veux dominer la division 170, peu importe qui est là. Une fois que j’aurai fini avec la division, je passerai à 185. J’ai dit à beaucoup de gens que je serai un champion UFC d’ici 2022, que je le dirigerai pendant quelques années, puis que je passerai au niveau supérieur », a déclaré Orion. «Nous entrerons dans l’histoire en tant que premiers frères de l’UFC à être champions. Nous allons également écrire plus d’histoire en étant les premiers frères à remporter plusieurs titres à l’UFC dans plusieurs catégories de poids.

«Imaginez que nous nous battions pour les titres 155 et 170 sur la même carte et que nous gagnions tous les deux les ceintures UFC le même soir», a déclaré Louis.

Pour les frères, ils prévoient de faire leurs débuts à l’UFC en 2020 mais n’appelleront personne. Au lieu de cela, ils croient qu’ils doivent se faire un nom avant de pouvoir le faire. Pourtant, les frères indiquent clairement qu’ils veulent les combats les plus durs possibles dès le début pour prouver à quel point ils sont bons.

«Je ne pense pas que nous soyons à la place d’appeler qui que ce soit», a déclaré Louis. «Peut-être qu’après quelques victoires, nous appellerons les gens, mais pour le moment, il est plus important d’obtenir quelques victoires.

«Nous voulons juste combattre n’importe qui et suivre le classement. Nous n’essayons pas d’être faux. Je ne veux pas me nourrir de combats, nous ne choisissons pas nos combats », conclut Orion.

Pensez-vous qu’Orion et Louis Cosce détiendront plusieurs titres à l’UFC?