Le double champion du Bellator, Patricio Pitbull, a riposté à Dan Hooker après que les deux se soient engagés dans un va-et-vient à propos d’un combat croisé potentiel.

Pitbull est actuellement le champion poids plume et poids plume du Bellator, mais au cours des dernières semaines, il s’est tourné vers les médias sociaux pour appeler de nombreux membres de la liste de l’UFC, notamment le champion poids plume de l’UFC Alex Volkanovski et son coéquipier Hooker. Bien que Pitbull soit actuellement sous contrat avec Bellator, il ne s’est pas battu depuis près d’un an et est clairement frustré d’attendre. Bien que Pitbull soit l’un des meilleurs talents locaux du Bellator, il semble évident qu’il s’intéresse à combattre les combattants de l’UFC.

Au cours des derniers jours, Pitbull a fait des allers-retours avec Hooker sur les réseaux sociaux, et cela ne s’est pas arrêté. Deux des meilleurs poids légers au monde continuent d’échanger des barbes sur les réseaux sociaux ce week-end, et Pitbull a répondu à Hooker après avoir fait une blague sur sa petite taille. Découvrez ci-dessous ce que Pitbull a écrit sur son Twitter en réponse à Hooker.

Je suis désolé Danny mais se mettre à genoux et bouffer l’arbitre n’est pas la solution pour me battre.

Règle numéro 1. Je vous promets de vous réveiller.

règle numéro 2. Je promets de vous conduire à l’hôpital.

Règle numéro 3. Tu n’as pas à m’appeler papa. Bien qu’un cadeau pour la fête des pères serait bien https://t.co/BqcF68v1lt – Patricky Freire (@PatrickyPitbull) 28 août 2020

Pitbull étant sous contrat exclusif avec Bellator, il ne semble pas probable qu’il se batte de si tôt contre quiconque sur la liste de l’UFC. Cependant, il fait certainement du bon travail en plantant les graines d’un éventuel combat croisé ou peut-être même d’un futur contrat d’agent libre avec l’UFC. D’ici là, Pitbull continuera d’espérer que Bellator pourra réserver à nouveau son combat contre Pedro Carvalho dans le Grand Prix Bellator poids plume peu de temps après son annulation en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Voulez-vous voir Patricio Pitbull se battre à l’UFC?